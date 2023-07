Олю Полякову захейтили из-за участия в ЛГБТ-прайде в Лондоне: певица эмоционально ответила. Видео

Известная украинская певица Оля Полякова возглавила украинскую колонну на 51-м ежегодном шествии, посвященном защите прав ЛГБТК+ сообщества, которое проходило 1 июля в Лондоне, Великобритания. Многие украинцы с восторгом встретили такой жест от звезды, однако, как оказалось, некоторые фаны набросились на артистку с критикой. "Королева ночи" молчать не стала и ответила хейтерам.

Полякова призналась, что ей угрожали и желали гореть в аду за ее позицию. Однако это знаменитость не пугает. Она продолжает и дальше защищать права представителей ЛГБТ-сообщества, объясняя, почему это важно для страны, которая двигается в сторону европейских ценностей. Обращение к недоброжелателям певица разместила на личной странице в Instagram. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу сказать большое спасибо всем, кто написал приятные слова о прайде. Те, кто написал негативные комментарии, это люди из прошлого, из другой жизни, которой уже нет. Но они этого не чувствуют, они рефлексируют, они что-то пишут, много пишут, спорят, угрожают адом. Это люди, которым просто не хватает любви в их жизни, ласки, нежности, позитива. Они прикрывают свои страхи Богом, традиционными воображениями, что якобы украинцы не поддерживают этот "сатанизм", – эмоционально произнесла Полякова.

Артистка подчеркнула, что есть ряд других проблем в украинском обществе, на которые стоит обратить внимание. А обвинять представителей ЛГБТК+ в "сатанизме", по мнению Поляковой, могут только люди, которые сами не имеют никаких представлений о морали и ценностях.

"Правда жизни в том, что Украина до сих пор является страной со сверхвысоким уровнем домашнего насилия, с самым низким уровнем эмпатии. Украина – до сих пор такая, где ребенком и женщиной быть опасно, а средний мужчина живет гораздо меньше, чем в Европе. Но это не сатанизм – это норма. Поэтому все эти разговоры о семейных ценностях, о Боге, о традициях пусть останутся просто в комментариях. Ибо в реальной жизни – это просто слова, которыми вы лжете сами себе", – обратилась звезда к гомофобам и другим обидчикам.

Полякова считает, что украинцы должны меняться, идти вперед и "избавляться от дикости и тупости". Она напомнила, что среди представителей ЛГБТ-сообщества было и есть огромное количество гениальных ученых, талантливых музыкантов, актеров, художников, писателей, дизайнеров, архитекторов и так далее.

"Они двигали мир туда, где нет боли, обид, а где есть красота и любовь. Кто живет прошлым, кто нетерпим и религиозно озабочен, я желаю вам человеческого счастья. Будьте добрее!" – резюмировала звезда.

Отметим, основной месседж украинской делегации на прайде в этом году отражает одну из ключевых просьб. "Дайте нам крылья, чтобы защитить нашу радугу" (Give us wings to protect our rainbow). Слоган походки навеян историческим визитом президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в феврале 2023 года, во время которого он неоднократно призывал предоставить самолеты.

Полякова появилась на ходу в образе женщины-воина, супергероини "Несокрушимая", которая борется за справедливость и свободу человека во всех ее проявлениях. Автором образа выступили дизайнерки бренда MU PRODUCTION, заложившие мощный символизм в каждый элемент наряда певицы.

