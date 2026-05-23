Итоги недели: Китай, которого мы не видим и от которого мы зависим

1. На встрече Трамп - Си, похоже договорились думать о новом биполярном мире. Это не холодная война, где было четкое разделение. Китай назвал свою красную линию: Тайвань. Трамп, похоже, на это согласился. На осень, во время встречи руководителей Китая и США, возможно, мы увидим первые контуры этого биполярного мира. Почему "возможно"? Потому что имеем дело с Трампом.

Далее текст на языке оригинала.

2. Візит Путіна в Пекін був саме про біполярний світ. Китай продемонстрував США, що відірвати Росію від Піднебесної йому не вдасться. Чи зрозуміли натяк в Москві? Думаю так. Але Росія сьогодні – це театр для одного глядача, який все більше відривається від реальності.

3. Саме тому, в момент візиту Путіна в Пекін Росія затіяла ядерні навчання в Білорусі. Крім всього іншого, це було зроблено для того, щоб показати: Білорусь в орбіті РФ, а не Китаю. Це виглядає смішно на фоні заявки Пекіна на впливи в самій РФ. Але новий біполярний світ буде саме таким: не поділеним між двома гегемонами, а буде мати багаторівневі підпорядкування, які будуть нагадувати, скоріше, середньовіччя ніж ХХ століття.

4. На жаль, чи на щастя, але після візиту Трампа в Пекін стало дуже чітко зрозуміло те, про що я говорю давно: без посередництва Пекіна наша війна навряд чи закінчиться. Але повторю ще раз: переговори про мир, в разі появи там КНР – це переговори не зовсім про Україну. Це переговори про те, як співіснуватимуть в новому світі Китай, ЄС, США, Росія та Україна і, можливо, Туреччина та Близький Світ. У нас, з цієї точки зору, ніхто на процес не хоче дивитися. На жаль.