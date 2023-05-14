'Финляндия должна была выиграть': реакция зрителей не победу Швеции на Евровидении-2023

В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле определили победителя 67-го конкурса Евровидения. В 2023 году хрустальный микрофон отправился в Швецию – победу своей стране принесла 39-летняя Loreen с песней Tattoo. Исполнительница стала второй в истории конкурса, кому удалось выиграть его два раза, ведь она уже становилась триумфаторшей Евровидения в 2012-м. В сети победа Loreen вызвала бурную дискуссию. Не все зрители обрадовались ее повторной победе.

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OBOZREVATEL собрал реакцию сети на результаты Евровидения-2023. Подобающая часть интернет-пользователей считает, что победить в этом году должна была Финляндия – эпатажный рэпер Käärijä со своим зажигательным треком Cha Cha Cha.

И это не удивительно, ведь именно финн победил в результате зрительского голосования, набрав целых 376 балла! От украинских зрителей он, кстати, получил десятку, а самую высокую оценку – 12 – украинцы отдали Польше.

Но вернемся к Käärijä. Профессиональные судьи из разных стран также неплохо оценили участника. От них Финляндия получила 150 баллов. В сумме со зрительским голосованием – это 526 баллов.

Швеция же опередила Финляндию всего на 57 баллов. Эта победа досталась Loreen благодаря оценкам жюри, ведь практически каждая страна отдавала ей максимальные 12 баллов. А вот от зрителей шведская певица получила намного меньше, чем Käärijä – 243 балла. В результате Loreen победила с 583 баллами.

После завершения гранд-финала Евровидения в Ливерпуле украинские телезрители поспешили поделиться своим мнением касательно результатов конкурса. Некоторые поддержали Loreen и искренне поздравили ее с победой, а другие принялись писать о том, что в 2023 году были более достойные кандидаты на хрустальный микрофон. В частности, речь идет, конечно же, о Финляндии. Фолловеры засыпают соцсети комментариями с текстом Cha Cha Cha и пишут, что именно финн должен был стать триумфатором этого года.

"Фу, финны были лучше в 100 раз. Купленная победа", "Финляндия должна была победить", "И ради этого я не спала до двух ночи?", "Может, вокально Финляндия была и не самой лучшей, но то, как все кричали "Ча Ча Ча" и танцевали – это высокий показатель и оценка для исполнителя. Финляндия, вы заслужили на эту победу", "Финны намного лучше. Очевидно, что победа за ними. Loreen переоценена", "Это не ее кубок!", "Финн ван лав", – делятся своим мнением украинские еврофаны.

Интернет-пользователи также писали, что им понравилась Хорватия с их саркастичным треком о диктаторах, Норвегия и Франция.

Также комментаторы предлагали пересмотреть правила конкурса и больше не допускать к участию тех, кто уже побеждал на Евровидении или занимал призовые места.

"Мы тоже могли отправить второй раз Сердючку и выиграть", "Зачем? Она знает, что такое победить и почувствовать победу. Она просто лишила кого-то такой же возможности. Обидно! Очень", "В 2012 болел за нее, она была крутая, но в этом году были лучше участники", "Пенсия украла победу у финнов", Нужно запретить участвовать тем, кто уже побеждал. Это несправедливо", – оставляют комментаторы.

Напомнили фолловеры и о скандале вокруг конкурсной песни Швеции. Так, некоторые интернет-пользователи обвинили ее в плагиате. Они заметили, что композиция шведки уж очень сильно напоминает известный трек 18-летней давности "В плену" украинской певицы Мики Ньютон.

"Если бы знали, отправили бы Мику Ньютон", "Победил плагиат на песню Ньютон", "Фактически, победила Украина, ведь песня Loreen – это плагиат украинской песни "В плену" Мики Ньютон", – объясняют юзеры.

Справедливости ради, нашлись и те, кто встал на защиту победительницы. Некоторые комментаторы писали, что победа Швеции абсолютно справедливая и заслуженная, ведь Loreen обладает мощным голосом, который полностью раскрылся в ее сильной композиции.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Также мы рассказывали:

– Какое место на Евровидении-2023 заняла Украина.

– О чем победная песня Loreen и почему ее обвиняли в плагиате.

– Как проголосовали телезрители и почему их голоса изменили турнирную таблицу.

– Кто отдал Украине 12 баллов, а также кому отдало самую высокую оценку наше национальное жюри.

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