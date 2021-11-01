Скандальный Киркоров внезапно "отменил" концерты в Израиле: что стало причиной

Российский певец Филипп Киркоров перенес два своих октябрьских концерта в Израиле аж на июнь 2022 года. Причина состоит в том, что билеты на выступления артиста в Тель-Авиве и Хайфе не продавались.

Как сообщается на портале по продаже билетов bravo.israelinfo.co.il, выступления россиянина должны были состояться 20 и 21 октября. Их перенесли на 12 и 11 июня следующего года соответственно.

Организаторы анонсировали, что певец представит программу "Цвет Настроения", которая будет длится более двух часов.

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Как заявил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, Киркоров "отменил" свой концерт в Израиле всего лишь за два дня до события.

"На его выступление просто не покупали билеты", – написал депутат Верховной Рады в своем канале в Telegram.

"Поездки в оккупированный Крым портят имидж российских артистов!" – добавил политик.

Так, скандальный российский певец признает и поддерживает оккупацию украинского крымского полуострова. Он также неоднократно посещал эту территорию через границу с РФ.

Отметим, что на 1 ноября в продаже было еще около 350 билетов на концерт Киркорова в Хайфе и около 460 – на концерт в Тель-Авиве.

Коротко о звезде:

Филипп Киркоров – 54-летний советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер.

Часто попадает в различные скандалы, в том числе и политические.

К примеру, в сентябре-2020 снялся в клипе "Любимую не отдают", целью которого является поддержка режима "президента" Беларуси Александра Лукашенко во время массовых протестов против фальсификации результатов выборов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Киркорову из-за поездок в Крым запретили въезд в Литву на 5 лет. Юристы артиста пытались оспорить это решение, однако Высший административный суд Литвы отклонил жалобу.