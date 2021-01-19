Киркорову запретили въезд в Литву из-за поддержки оккупации Крыма

София Ковнир
София Ковнир
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Киркорову запретили въезд в Литву из-за поддержки оккупации Крыма

Российский певец Филипп Киркоров в течение пяти лет не сможет посещать Литву. Так, артиста внесли в "черный список" страны из-за поддержки оккупации Крыма.

Как сообщили в литовском министерстве внутренних дел, запрет на въезд вступает в силу 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что причиной стало то, что Киркоров признает и поддерживает оккупацию Крыма, а также посещает эту территорию.

Сообщение литовского МВД

Напомним, Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Он часто попадает в различные скандалы, в том числе и политические.

В сентябре 2020 года снялся в клипе "Любимую не отдают", целью которого является поддержка режима президента республики Беларусь Александра Лукашенко во время массовых протестов против фальсификации результатов выборов.

Российский певец Филипп Киркоров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров сфотографировался с украинской певицей Софией Ротару на концерте "Песня года – 2020" и назвал себя человеком, который соединяет культуры России и Украины.

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