Киркорову запретили въезд в Литву из-за поддержки оккупации Крыма

Российский певец Филипп Киркоров в течение пяти лет не сможет посещать Литву. Так, артиста внесли в "черный список" страны из-за поддержки оккупации Крыма.

Как сообщили в литовском министерстве внутренних дел, запрет на въезд вступает в силу 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что причиной стало то, что Киркоров признает и поддерживает оккупацию Крыма, а также посещает эту территорию.

Напомним, Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Он часто попадает в различные скандалы, в том числе и политические.

В сентябре 2020 года снялся в клипе "Любимую не отдают", целью которого является поддержка режима президента республики Беларусь Александра Лукашенко во время массовых протестов против фальсификации результатов выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров сфотографировался с украинской певицей Софией Ротару на концерте "Песня года – 2020" и назвал себя человеком, который соединяет культуры России и Украины.