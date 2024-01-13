Фанатка Арестовича и Пушкина, а 24 февраля анонсировала 'хорошие новости': что известно о маме Сони Морозюк, от которой она 'переняла босяцкий жаргон'

Украинцы, уже неделю наблюдающие за коррупционным скандалом семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и его будущей невесткой-художницей Соней Морозюк, знают, что почти никто из них не комментирует дело. Однажды 25-летний автор "Мазни" вышла на связь с оправданиями, а позже стало известно, что имя Морозюк фигурирует в расследовании АРМА, которое нашло у "художницы смыслов" две квартиры. Однако есть один человек, близкий к фигурантке скандала, которая активно комментирует его – мать Сони Лилианна Семенюта.

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По предположению журналистки, автора YouTube-каналов Цензор.нет и Шоубісики Марины Данилюк-Ярмолаевой, именно она научила дочь искусно манипулировать и "отбеливать" себя в глазах общества.

Что говорит Лилианна Семенюта о коррупционном скандале

Мать художницы, оказавшейся в центре скандала, утверждает, что "благодарна" этому. Мол, ситуация позволила ей открыть глаза, но не на коррупционные схемы, а на то, какая ее семья "жизнестойкая", сколько замечательных людей их окружает и на проблемы фактчекинга.

"Плохо быть успешным и счастливым, социально одобренная норма – несчастный, бедный человек, который плохо выглядит и жалуется на судьбу", – считает харьковчанка.

Из ситуации она вынесла следующее: у людей "высокий уровень агрессии и низкая самооценка", хейтеры "не умеют думать", а факты якобы никто не проверяет.

Интересно, что пока Соня Морозюк осторожно утверждает, что не разбирается в госзакупках и даже готова бросить жениха, если суд подтвердит вину семьи, ее мать уверенно заявляет: все вокруг ошибаются, а иски в суд ждут каждого, кто сомневается в ее дочери.

"В твоих ценностях и принципах я не сомневаюсь. Ты не изменяешь и не продаешь, только потому, что от тебя этого ждут. Девочка моя любимая! Я не знаю, откуда у тебя столько силы – пережить клевету и хейт. Но я знаю одно: быть серой мышью и отсиживаться в куширах – не твое. Ты – львица и тигрица, талантливая и фантастически трудолюбивая художница! Те, кто очерняет твое имя, вряд ли сами работают с 6:00 утра", – высказалась Лилианна Семенюта.

Кто она – мать Сони Морозюк

Лилианна Семенюта – женский коуч. За ее спиной не один тренинг на самые разные темы. Она рассказывает о личных границах, трудностях, с которыми сталкиваются женщины, а именно сейчас готовит статьи о хейте, манипуляциях, ментальном здоровье и марафоне о самооценке. В общем, всесторонне развитая женщина, если верить ее постам.

Знания она свои черпает, например, у опального Алексея Арестовича. Бывший советник ОП, сбежавший за границу, кроме своих эфиров, где критикует президента Украины, еще и консультирует "успешных" людей. Фото с ним госпожа Семенюта поделилась в Facebook, пообещав даже сделать скриншот заставкой.

Русскоязычная харьковчанка, если поверхностно анализировать ее посты, ждет победы Украины и не может привыкнуть к обстрелам. Но, как заметила Марина Данилюк-Ярмолаева, в ее биографии есть эпизод с осуждением деколонизации Харькова от всего российского. Например, не смогла мать Морозюк пройти мимо украинизированного мурала, которым зарисовали российского писателя Пушкина.

Странными выдаются и ее первые посты после полномасштабного нападения России на Украину. Харьков в те дни не передыхал от обстрелов, а оккупанты все ближе подбирались к городу. Однако у Лилианны Семенюты были "хорошие новости", потому что до весны оставались считанные дни. Этот позитив кое-где разбавляло сожаление, ведь у талантливой дочери сорвались планы выступать на форуме, а еще под удар могла попасть ее мастерская.

"С таким генетическим кодом я не удивлена, почему Соню иногда прорывает на такой "босяцкий" жаргон", – добавила журналистка, комментируя фрагмент шоу с Морозюк, где она не подбирает цензурные слова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк, обрученная с сыном задержанного коррупционера. Ее картины продаются за тысячи долларов, а творчество рекламируют топовые звезды.

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