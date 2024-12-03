Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото

Фанат одиозного Z-певца Шамана (настоящее имя – Ярослав Дронов ), который восхищается диктатором Путиным и выступает перед оккупантами с песней "Я русский", показал приверженность своему горе-кумиру Парень из Казахстана набил себе татуировку с лицом пропагандиста.

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Теперь потрет путиниста будет вечно "украшать" руку юноши – мастер воспроизвел на рисунке фото Дронова, написав снизу "Shaman". Однако это было лишь началом, ведь казах пошел на смену внешности, чтобы походить на "кумира".

На фото, опубликованном в соцсетях, поклонник Дронова позирует рядом с певцом: он одет в футболку с лицом артиста, а на его голове виднеются дреды.

Однако россияне почему-то не оценили такой поступок парня:

"Еще один клинический случай..."

"Сборный образ поклонников Шамана".

"Человек болен".

"Смешно конечно, но грешно смеяться над больными людьми".

"Надо же, одно лицо, теперь и гастролировать можно, никто и разницы не увидит".

Напомним, певец Шаман неоднократно выступал на оккупированных украинских территориях и стал одним из артистов-символов российской пропаганды. В частности, этим летом Дронов на пару с не менее "патриотическим" певцом Григорием Лепсом посетили Курщину.

Несмотря на то, что "все идет по плану", горе-звездам пришлось успокаивать соотечественников. Однако, решили пропагандисты, для этого необязательно менять репертуар. "Хайпожеры", как нарекли россияне своих "героев" в комментариях, исполнили свои хиты, среди которых "Я счастлив, как никто", а также неизменную оду Кремлю "Я русский". Подробности – смотрите здесь.

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