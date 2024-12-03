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Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
861
Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото

Фанат одиозного Z-певца Шамана (настоящее имя – Ярослав Дронов ), который восхищается диктатором Путиным и выступает перед оккупантами с песней "Я русский", показал приверженность своему горе-кумиру Парень из Казахстана набил себе татуировку с лицом пропагандиста.

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Теперь потрет путиниста будет вечно "украшать" руку юноши – мастер воспроизвел на рисунке фото Дронова, написав снизу "Shaman". Однако это было лишь началом, ведь казах пошел на смену внешности, чтобы походить на "кумира".

Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото

На фото, опубликованном в соцсетях, поклонник Дронова позирует рядом с певцом: он одет в футболку с лицом артиста, а на его голове виднеются дреды.

Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото
Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото

Однако россияне почему-то не оценили такой поступок парня:

  • "Еще один клинический случай..."
  • "Сборный образ поклонников Шамана".
  • "Человек болен".
  • "Смешно конечно, но грешно смеяться над больными людьми".
  • "Надо же, одно лицо, теперь и гастролировать можно, никто и разницы не увидит".
Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото
Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото

Напомним, певец Шаман неоднократно выступал на оккупированных украинских территориях и стал одним из артистов-символов российской пропаганды. В частности, этим летом Дронов на пару с не менее "патриотическим" певцом Григорием Лепсом посетили Курщину.

Фанат Шамана из Казахстана изменил внешность, чтобы подражать кремлевскому шуту, но россияне не оценили. Фото

Несмотря на то, что "все идет по плану", горе-звездам пришлось успокаивать соотечественников. Однако, решили пропагандисты, для этого необязательно менять репертуар. "Хайпожеры", как нарекли россияне своих "героев" в комментариях, исполнили свои хиты, среди которых "Я счастлив, как никто", а также неизменную оду Кремлю "Я русский". Подробности – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как путинист Шаман выдал порцию бреда об iPhone, вдохновленный Достоевским: "А мы ведь не знаем!"

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