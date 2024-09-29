'А мы ведь не знаем!' Путинист Shaman выдал порцию бреда об iPhone, вдохновленном Достоевским

Певец-путинист Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), демонстрирующий из себя искреннего Z-патриота, поя "Я русский", дал заднюю и заявил, что поддерживает американские технологии: ездит на так называемых иномарках и пользуется продукцией компании Apple. Но чтобы не быть предателем в глазах соотечественников, он выдал порцию бреда о влиянии российских классиков на Запад.

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Оправдание получилось не очень удачным, но свой след отложило в головах у любителей пропаганды. Часть из его интервью была опубликована в российском паблике, но вскоре оттуда удалили видео, вероятно, чтобы не портить репутацию и статус путиниста Дронову.

"Мне предъявляют некоторые мои недоброжелатели то, что он же россиянин, а почему у него телефон американский, машина немецкая или там еще что-нибудь. А я отвечаю, что мы ведь не знаем, а возможно, создатели этих американских телефонов, создатели этих технологий, или создатели этих автомобилей вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали этот телефон, или произведениями Достоевского или Булгакова, которые во всем мире известны", – размечтался Shaman.

Стоит отметить, что когда он говорил об "американских телефонах", речь шла об iPhone – всемирно известном бренде смартфонов, который в первую очередь ассоциируется с США и знаменитой Кремниевой долиной.

По мнению путиниста, американские технологи якобы вообще никогда не придумали бы свои разработки, если бы их не вдохновляли российские классики. Shaman считает, что каждый программист в Америке, мол, читал того же Чайковского, Достоевского или Булгакова и увлекался их "шедеврами".

"Возможно, тогда без этих произведений вообще этих технологий и телефонов не было, попробуйте просто подумать об этом, мы же не знаем, как это было и чем люди вдохновлялись", – до последнего продолжал он летать в мечтах.

Напомним, в августе Shaman опять опозорился, устроив концерт на ЗАЭС и в Мариуполе. В сети поймали Z-патриота на лжи, ведь к нему свезли массовку и заставили петь на видео.

Ранее OBOZ.UA писал, что путинисты Григорий Лепс и Shaman спели на Курщине, чтобы "успокоить" соотечественников. Раньше они выступали в оккупированных украинских городах.

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