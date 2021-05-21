Евровидение 2021: где смотреть финал конкурса

Юля Ухина
Юля Ухина
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Песенный конкурс Евровидение 2021

В субботу, 22 мая, в Роттердаме (Нидерланды) состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Посмотреть трансляцию в Украине можно сразу на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый. Она начнется в 22:00 по киевскому времени.

Всего в финале выступят 26 участников конкурса. Представители Украины группа Go_A с песней SHUM выйдет на сцену шоу под номером 19 во второй половине концерта (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Украинская группа Go_A на Евровидении 2021
Евровидение 2021: кто прошел в финал

Так, из первого полуфинала конкурса в финал прошли: Украина, Норвегия, Россия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Швеция, Бельгия, Кипр.

Напомним, что во время первого полуфинала конкурса, по результатам зрительского голосования, представитель Норвегии TIX занял первое место в списке финалистов, а участники от Украины, группа Go_Aзакрыла финальную десятку.

Результаты первого полуфинала Евровидения 2021

20 мая определилась еще одна десятка финалистов: Португалия, Финляндия, Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Швейцария, Греция, Сан-Марино.

Лидером второго полуфинала стала представительница Албании – Anxhela Peristeri, а последнее место в списке финалистов заняли представители Финляндии – Blind Channel.

Результаты второго полуфинала Евровидения 2021

Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.Евровидение 2021: порядок выступлений в финале

В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в гранд-финале. Смотрите полный список:

  1. Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo

  2. Албания: Anxhela Peristeri – Karma

  3. Израиль: Eden Alene – Set Me Free

  4. Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place

  5. Россия: Manizha – Russian Woman

  6. Мальта: Destiny – Je Me Casse

  7. Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side

  8. Сербия: Hurricane – Loco Loco

  9. Великобритания: James Newman – Embers

  10. Греция: Stefania – Last Dance

  11. Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers

  12. Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

  13. Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme

  14. Молдова: Natalia Gordienko – Sugar

  15. Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate

  16. Финляндия: Blind Channel — Dark Side

  17. Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old

  18. Литва: The Roop – Discoteque

  19. Украина: Go_A – SHUM

  20. Франция: Barbara Pravi – Voilà

  21. Азербайджан: Efendi – Mata Hari

  22. Норвегия: TIX – Fallen Angel

  23. Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

  24. Италия: Måneskin – Zitti E Buoni

  25. Швеция: Tusse – Voices

  26. Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Евровидение 2021: как будут выступать участники в финале

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021– читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.

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