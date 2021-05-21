Евровидение 2021: где смотреть финал конкурса

В субботу, 22 мая, в Роттердаме (Нидерланды) состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. Посмотреть трансляцию в Украине можно сразу на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый. Она начнется в 22:00 по киевскому времени.

Всего в финале выступят 26 участников конкурса. Представители Украины группа Go_A с песней SHUM выйдет на сцену шоу под номером 19 во второй половине концерта (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, из первого полуфинала конкурса в финал прошли: Украина, Норвегия, Россия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Швеция, Бельгия, Кипр.

Напомним, что во время первого полуфинала конкурса, по результатам зрительского голосования, представитель Норвегии TIX занял первое место в списке финалистов, а участники от Украины, группа Go_A – закрыла финальную десятку.

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20 мая определилась еще одна десятка финалистов: Португалия, Финляндия, Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Швейцария, Греция, Сан-Марино.

Лидером второго полуфинала стала представительница Албании – Anxhela Peristeri, а последнее место в списке финалистов заняли представители Финляндии – Blind Channel.

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В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в гранд-финале. Смотрите полный список:

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo Албания: Anxhela Peristeri – Karma Израиль: Eden Alene – Set Me Free Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place Россия: Manizha – Russian Woman Мальта: Destiny – Je Me Casse Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side Сербия: Hurricane – Loco Loco Великобритания: James Newman – Embers Греция: Stefania – Last Dance Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme Молдова: Natalia Gordienko – Sugar Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate Финляндия: Blind Channel — Dark Side Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old Литва: The Roop – Discoteque Украина: Go_A – SHUM Франция: Barbara Pravi – Voilà Азербайджан: Efendi – Mata Hari Норвегия: TIX – Fallen Angel Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age Италия: Måneskin – Zitti E Buoni Швеция: Tusse – Voices Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021– читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.