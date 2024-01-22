'Это ужас, не знаем, что делать'. Олег Филимонов – о причинах внезапной смерти друга и артиста Евгения Хаита

Народный артист Украины Олег Филимонов, который первым сообщил о смерти в Одессе известного артиста и сценариста Евгения Хаита, рассказал OBOZ.UA о своем друге. По словам Филимонова, у его близкого товарища никогда не было проблем с сердцем (именно такой диагноз стал, по заключению врачей, причиной смерти).

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Олег Филимонов говорит, что Хаит всегда вел здоровый образ жизни. Новость о том, что Евгений ушел из жизни, стала большой трагедией для его родителей и известного младшего брата, проживающего в РФ. Ростислав Хаит – соучредитель театрального коллектива "Квартет I".

"Случившееся для всех нас является абсолютной неожиданностью, – рассказывает народный артист Украины Олег Филимонов, который работал и дружил с Евгением много лет. – У него были какие-то болячки, но ничего с сердцем связано не было. Для всех друзей это абсолютный шок. Мы до сих пор не можем прийти в себя. Он всегда вел здоровый образ жизни, не имел вредных привычек, совершенно не употреблял спиртное. Когда я выпивал на каком-нибудь празднике, громко завидовал рядом: "Ну, как тебе? Расскажи мне о вкусе". Говорю: "Женя, ну подними рюмку!" Он категорично: "Нет". Причин отказа не знаю, какое внутреннее неприятие".

"Женя родился в сентябре 1962 года в семье на тот момент уже очень известного Валерия Хаита – легендарного капитана КВН (капитан команды "Одесские трубочисты" (чемпионы 1967 года), команды "Деловые люди" (победители 1971 года) и первый руководитель "Одесских джентльменов"), впоследствии – драматурга, – продолжает Филимонов. – Женька воспитывался в богемной атмосфере, его с детства окружали очень интересные люди – квнщики, писатели, юмористы. Когда говорят, что природа отдыхает на детях талантливых людей, это не о Евгении – он вырос исключительно одаренным".

"Я его знал еще со студенческих времен. Он оканчивал филологический факультет в Одесском университете, а я в это время преподавал в вузе. Периодически мы пересекались, он приходил к нам на капустники, а мы – к ним, где Женя играл первую скрипку. И как автор, и как исполнитель. Когда в 1986 году после довольно длительного периода возродился КВН, руководителем нашей команды стал Валерий Хаит, а Женя вошел в состав этой команды как актер и один из авторов. Команда, как ни странно, состояла в основном из физиков и математиков, но были и филологи. Среди них – Женька и я", – вспоминает Олег.

"После победы в 1987 году была организована труппа "Одесских джентльменов", и мы поехали с гастролями, – продолжает Филимонов. – Женя, кроме всего прочего, взял на себя администраторские обязанности, а потом стал нашим коммерческим директором. Несмотря на всю его филологичность, он отлично умножал в голове трехзначные числа. Допустим я ему называл: "Такой город, 1990 год". Он отвечал: "У нас было четыре концерта по такой цене, ты получил вот столько". У него была феноменальная математическая память. При этом был исключительно тонким человеком. Начитанный, образованный. Даже какое-то время преподавал в школе. Очень смешно всегда рассказывал о своих учениках".

"При жизни программы "Джентельмен-шоу" (а она была 16 лет на телевидении) Женя в составе авторской группы завоевал все телевизионные награды, которые были на постсоветском пространстве. Кроме того, что он был блестящим автором, отличался еще исключительным редакторским талантом, – продолжает друг Хаита. – Он отлично строил шутки, всегда находил точные слова. Когда появились соцсети, я с огромным удовольствием читал его литературные исследования и стихи. Они у него – и лирические, и хулиганские. Очень любил петь. Создал бэнд "Хаит+5": был солистом, а ему аккомпанировали пять красавиц с консерваторским образованием. Я даже думаю, что это было организовано отнюдь не для заработка, просто ему это очень нравилось".

"Людям, которые его не знают, может показаться, что Женька внешне немного странно смотрелся. Любил одежду такого хипповатого вида, – добавляет Филимонов. – Но когда он начинал говорить, сразу исчезала картинка человека, одетого не как все. Ты только слушал то, что он говорил, потому что был удивительным рассказчиком. Человеком, прочитавшим все на свете. Зарубежную литературу я знал лучше, потому что это моя основная специальность, остальное хорошо знал он. Был очень глубоким знатоком кино. Женьку очень любили женщины, он был этаким дамским угодником. У него была прекрасная девушка Яна, с женой разошелся давно".

"Мы с ним любили просто встретиться, чтобы поговорить. Я сидел у себя в саду, он приходил ко мне. Я коньячок, он – чаек. И долго разговаривали… И то, что произошло, – это какой-то ужас. Мы все совершенно опустошены. Сегодня втроем встретились: я, Алик Тарасуль и Витя Явник – те, кто делает наши спектакли ("Поезд Одесса-мама" и "Одесса-мама-2" и др.). Они – авторы, я – актер и продюсер. Женька был нашим четвертым. Соавтор практически всех наших пьес. Пока мы совсем не знаем, что делать дальше и как жить дальше".

"Сразу после того, как узнали, поехали к его родителям. Вызвали скорую, им сделали седативные уколы. Мама отказывалась понимать, что произошло, а папа Валерий Исаакович сначала был в очень тяжелом состоянии – не мог произнести ни слова, плакал. И только когда лекарство подействовало, мы смогли уже немного с ним поговорить. Младший брат Ростислав рвался приехать, мы с ним разговаривали, но по некоторым причинам это совершенно невозможно. Такая же ситуация с сыном Жени – он спортивный аналитик, давно живущий в РФ. Мне вчера звонили и писали друзья со всего мира", – говорит Филимонов.

"Я знал Женю почти 40 лет. Мы вместе работали практически над всеми проектами. Мы были больше чем друзья, – рассказывает нам друг Хаита, сценарист Александр Тарасуль. – Рядом прожили всю свою жизнь. Я с ним разговаривал вечером, а на следующее утро мне позвонили по телефону и сказали, что его нет. Стресс из-за войны, нервы, невозможность что-то придумать, чтобы спасти людей – вот причины произошедшего. Он был очень необычным человеком – и внешне, и внутренне. Писал чудесные стихи. Его родным, особенно маме и папе, сейчас невероятно тяжело. Все произошло внезапно – скорая приехала, но уже констатировала только смерть".

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