Умер актер известного 'Джентельмен-шоу' Евгений Хаит

В воскресенье, 21 января, умер одесский актер, известный из "Джентельмен-шоу", писатель-сатирик и драматург Евгений Хаит. Причина смерти 58-летней знаменитости – остановка сердце.

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Об этом сообщил друг Хаита, шоумен и депутат Одесского городского совета Олег Филимонов на своей странице в Facebook. Прощание состоится в фойе Одесской киностудии, а похоронят Хаита на Таировском кладбище в Одессе.

"Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель сатирик, драматург, поэт , блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался. И воцарилась пустота. Пишу и до конца не понимаю, что произошло", – говорится в сообщении Филимонова.

Шоумен добавил, что Хаит был очень талантливым человеком и очень любил жизнь.

"Женька, умница, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи, прекрасные и глубокие эссе. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор еще со времен наших после КВНовских гастролей. Как он любил жизнь! Он пел с ансамблем девушек. Он проводил кастинг для "Голых и смешных" и слыл знатоком женской красоты. Он не употреблял спиртного и всегда завидовал мне, когда я в его присутствии пил коньяк и говорил: "вот мне бы так", – отметил Филимонов.

На странице Хаита в социальной сети Instagram также появился пост о его внезапной смерти.

"Все, кто был хоть немного знаком с Женей знают, что он очень тонкий, чуткий, заботливый, добрый – к своим. Был. Он бесконечно любил жизнь. Был неимоверно талантлив, весел, светел, изобретателен, нежен, непокорен, своенравен… Это не все. Но больше, чем всё это – он был умен. Мудр. Он всегда видел, чувствовал и знал больше других. Женя был необыкновенный", – сказано в сообщении.

В комментариях к пост украинцы вспоминали Евгения Хаита, как доброго и талантливого человека, который любил свой родной город и ждал мира в Украине.

"Мои соболезнования. Ушел гениальный человек...одессит!", "Спасибо ему за весь юмор и достоинство, с которым он говорил про жизнь и то, что жизнь победит смерть. Спасибо вам, Евгений", "Сердце хорошего человека не выдержало это жуткое время... Жалко как", "Как же так? Почему? Какой хороший человек. Честный, добрый, любящий людей и свою родную Одессу. Не дожил до мира, а так хотел…Светлая память", "Как внезапно. Несколько дней назад общались. Светлая память, хороший был человек..", – писали в сети.

Евгений Хаит начал свою карьеру как участник команды КИУ Одесского государственного университета (сейчас Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова). С 1991 по 1999 год он был художественным руководителем юмористического "Джентльмен-шоу", в котором ведущим был Олег Филимонов. Также он работал сценаристом в шоу "Голые и смешные".

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января умер известный украинский певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Белоножко. Сердце народного артиста Украины перестало биться на 71-м году жизни.

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