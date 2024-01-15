Дуэт с супругой президента, олень в подарок и любимая фраза деда. Единственный внук Виталия Белоножко – о неизвестных страницах его жизни

Внук народного артиста Украины Виталия Белоножко, который преждевременно ушедший из жизни 9 января, рассказал, каким был его дед в обычной жизни. Белоножко-младший говорит, что знаменитый родственник всегда заканчивал разговор с ним одной и той же фразой.

Видео дня

Об этом Виталий Белоножко рассказал в интервью OBOZ.UA. Юноша признался, что очень сожалеет о том, что последний разговор с дедом сложился слишком коротким.

– В вашей большой семье дед был главным?

– Да. Когда надо было собраться всем, он звонил каждому лично, приглашал. Бабушка тоже всегда рада нас видеть, но чаще приезжала к нам сама. Даже когда мы ехали всей семьей из Киева, то дед всегда оставался дома, потому что отказывался кому-то доверить свое хозяйство. Нам всем не хватит пальцев на руках, чтобы перечислить, сколько у него птиц. Фазаны, павлины, лебеди – в озере. А еще – рыбы, которых он кормил кошачьим кормом, потому что они очень большие. Две собаки. Однажды в день рождения ему подарили оленя. Представляете, по двору бегал маленький Бемби. Его потом отдали в зоопарк.

Дед обожал животных всю жизнь. Даже отец мне рассказывал, что, когда был маленьким, папа постоянно ему покупал хомячков, попугаев, ракушек. Но больше всего дед Виталий любил птиц. Кроме необычных, у него были и домашние куры, однако никогда даже мысли не возникало пустить кого-то на суп. Все жили на свободном выгуле своей жизни, столько им предназначено.

– Есть ли у вас дома записи с дедом?

– О, всего этого очень много! У меня даже есть видео, которое снято, когда он ездил в составе украинской делегации в Китай. Не знаю, какой это был год. Он там пел с супругой их президента. Мой дед во времена Союза объездил с концертами полмира. Бывал в таких местах, куда другие в целях безопасности отказывались ехать, например, был с выступлениями в Сомали. Давал концерты в радиоактивном Чернобыле. Почти каждый наш разговор он заканчивал словами: "Виталик, не соблазняй судьбу". Мол, не рискуй там, где без этого можно обойтись. Хотя сам он рисковал повсюду и сам контролировал свою судьбу.

Его всегда окружали совершенно разные люди. Общался с обычными работягами, известными журналистами и артистами, политиками и президентами Украины. Их всех объединяла любовь к его творчеству. Я искренне рад за всех тех, кто видел выступления моего деда из зрительного зала. Сам я всегда сидел за кулисами – и очень гордился им. Больше всего мне жаль, что Виталий сейчас не слышит то, что рассказываю. Я его очень люблю – и сожалею, что раньше, возможно, не так часто об этом говорил. Благодарен за то, что он подал мне пример того, что можно, являясь абсолютно никем, стать абсолютно всем.

Мечтаю, что снова смогу поехать к нему, и Виталик будет мне снова рассказывать, почему собаки зимой едят снег, чего он своих рыб кормит кошачьим кормом, о том, как ухаживает за своими птицами. К сожалению, этого уже не будет… Помню наш последний телефонный разговор – это было на Новый год. Он меня поздравил, я его, и, как обычно у нас было принято, начинал рассказывать какие-то истории, но я был немного занят, сказал ему об этом. Он: "Ну, ладно, потом расскажу". А "потом" уже больше никогда не будет.

– В своих интервью ваш дедушка признавался, что очень сожалеет о том, что вы не стали певцом. Говорил, что у вас очень хороший голос.

– Это так. Но знаете, как бывает: когда нам что-то в детстве приходит само собой, мы это не так ценим, как тогда, когда бы за это пришлось бороться. В детстве, честно говоря, я свои выступления на сцене чуть-чуть воспринимал так, будто это мне навязывается. Я не знаю, буду ли петь дальше. Кто-то из журналистов мне сказал: "Ты уже завязал с пением?" Как будто это, как бросить курить. Никогда не поздно что-то начать снова, но сейчас я занимаюсь немного другим – хотя в этом тоже присутствует творческая деятельность. Работаю в рекламном бизнесе, а в свое время учился на кинооператора.

– Виталий, почему мы, зрители, в последнее время так мало слышали об артисте Белоножко?

– Когда случилась пандемия, Виталий испугался – очень боялся коронавируса. Когда бабушка приезжала из каких-то выступлений, встречал ее в маске. О выступлениях во время войны говорил: "Какие сейчас фестивали? Это не ко времени".

Также OBOZ.UA писал, что на прощании с Виталием Белоножком известные украинцы поделились личными историями об артисте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!