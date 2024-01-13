'Он жил нараспашку'. На прощании с Виталием Белоножко звезды поделились личными историями об артисте

В пятницу, 12 января, в Киеве простились с народным артистом Украины Виталием Белоножко. Прощание состоялось в Национальной филармонии Украины, куда пришли его друзья, родственники и многочисленные поклонники.

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В разговоре с OBOZ.UA близкие исполнители вспомнили очень личные истории о нем. Тарас Петриненко признался, что дружба с Белоножко напоминала ему отношения с другим легендарным артистом – Назарием Яремчуком. Генерал Макаренко вспомнил, что Белоножко поведал ему о семейной трагедии, а легендарный футболист Алексей Михайличенко рассказал, что породнился с исполнителем. Экс-тренер киевского "Динамо" – крестный отец единственной внучки Белоножко.

"Я не могу сказать, что мы часто общались, но, когда выдавался случай, то он мне звонил по телефону спросить, как дела, то я – ему, – рассказывает народный артист Тарас Петриненко. – Мне эти отношения очень напоминают дружбу с Назарием Яремчуком. Мы могли не видеться годами, но когда встречались, складывалось впечатление, что попрощались вчера. Мы были близки с Виталиком по духу. Он очень искренний и правильный во всех отношениях. Такого другого нет в нашем кругу".

"Наше поколение уходит, – продолжает певец. – Что поделаешь, приходит другое время – мы идем. Но у меня вопрос: кто приходит на наше место? Сейчас время очень цинично, но сетовать на это все равно, что обижаться на то, что за окном плохая погода. Просто пришло такое время. Вообще планета Земля сошла с ума окончательно. Но мы с этим ничего не поделаем, кроме того, что сами должны быть нормальными и добрыми".

"Он постоянно звонил по телефону, мы разговаривали последний раз где-то перед Новым годом, переписывались совсем недавно, -– рассказывает главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева. – Я чистила телефон и нашла фотографии из очередного "Шлягера", где он изображен с Олей Сумской и Александром Злотником. И отправила ему эти фотографии.Мне кажется, что это был последний концерт, когда он выходил на сцену – в 2019 году. А он мне написал: "Голубонька моя, когда же мирные времена вернутся, чтобы снова могли выступить?".

"Мы эти дни много говорили с Мариной, его невесткой и Светланой: все хотели, чтобы он выходил на сцену, – продолжает Норбоева. – Однако война очень сильно повлияла на Виталия. Оказывается, что за такой мощной фигурой скрывалась очень тонкая душа. Когда напали на его землю, это стало для него страшным ударом. И очень подкосило. Я его все время приглашала, а он: "Не могу выйти на сцену и петь, когда гибнут лучшие. Какая бы песня из моих уст ни звучала – не могу ничего исполнять".

"Из артистов он для меня – самый близкий. Мы знакомы еще с конца 80-х годов, когда он был солистом радио и телевидения, а работала на радио, – добавляет Анжела Норбоева. – Уже тогда у нас сложились очень теплые и дружеские отношения. Говорил мне: "Так, как у меня дочери нет, ты мне, как дочь". Всегда был очень внимателен ко всем. Посмотрите – в Facebook не обходил вниманием ни одно сообщение друзей, писал приятное, даже тем, с кем был знаком только в соцсети. Это человек-душа.Телеведущий Антон Середа, который часто вел наши концерты, мне вчера написал: "Если будете прощаться с дядей Виталием, то передайте ему, что я его очень любил, потому что он единственный из украинской попсы, кто имел невероятное чувство юмора и добрую душу".

"Моя мама умерла в 16 км от линии фронта в прошлом году, не успели туда зайти войска, не смог я прорваться, – рассказывает генерал-лейтенант, экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко. – Я рассказал о своей беде, а Виталик доверил мне свою – о своих родных. Моя мама жила в селе Тарасовка Запорожской области. Когда начались активные боевые действия, отказалась выезжать, а потом село попало в окружение. Я все время думал, как попасть туда, даже пытался с ребятами во время наступления прорваться на БТРе , однако нам не удалось. А впоследствии мамы не стало".

"Виталий мне написал: "Толя, у меня такая же история – родственные судьбы. И, к сожалению, все это будет углубляться с продолжением этой ужасающей войны. В результате боевых действий под Соледаром разбили могилу папы – и косточек не сыщешь. Я недавно поставил ему новый памятник. Квартира сестры и ее дочери – в Бахмуте. Жилье племянницы – выгорело полностью, весь подъезд – одна бетонная коробка. А на квартиру сестры на первом этаже свалились все верхние этажи. Горя у людей сейчас море", – продолжает Макаренко.

"Он был хорошим другом, прекрасным певцом – сейчас таких нет, – рассказывает народный артист Украины Иво Бобул. – Мы встречались на концертах. Где-то за чашкой кофе – нет, потому что он жил на городе, я в Киеве. На гастролях часто виделись. Мне рассказывали, что он немного болеет, но я не знал, что находится в больнице.В день его смерти мне позвонили утром друзья и сказали, что Виталика уже нет.Я начал всем звонить, написал в Facebook, что случилась такая беда.Очень рано ушел. – он на семь дней старше меня".

"Почему-то так случилось, что с лета – дня юбилея, когда я его поздравляла – мы начали очень часто списываться, – делится с нами народная артистка Надежда Шестак. – И так получилось, что в последний период очень часто общались. Вспоминали многое. Он жил нараспашку – очень искренний, чувствительный к чужой боли, несправедливости".

"Я ему говорила: "Виталя, не могу понять, как это: ты уже немолодой парень, а голос такой юный? Еще и лучше даже стал: густой, бархатный, – продолжает Шестак. – Не раз отмечала: "Такого голоса, как у тебя, ни у кого нет". Его жизнь, как песня… Знаете, я его прекрасно понимаю, что не было моральных сил выйти петь. Я сама вышла первый раз на сцену в июле 2022 года – мне тяжело было. Ты же должен наполнить людей, отдать энергию, а ее надо где-то взять. Виталик оставил после себя столько любви. Что ни песня, то история. И еще он мне очень импонировал тем, что был очень ответственным – если сказал, слово держал железно".

"Мы – родственники, я крестил его внучку Светлану, – рассказывает знаменитый футболист, экс-тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко. – Мы давно познакомились, не помню уже даже при каких обстоятельствах. Футболисты – тоже в какой-то степени творческие люди, поэтому у нас оказалось много общего. Дружили семьями. Когда он предложил мне стать крестным внучкой, я с радостью согласился".

"В последнее время не часто виделись, потому что сейчас не до празднований. Но звонили, поздравляли друг друга с днями рождения. Он у меня часто бывал дома, я – у него. Он отказался летом широко праздновать свое 70-летие. Но и в кругу близких мне тоже не удалось посидеть, потому что был в командировке. Очень об этом сожалею", – добавил Михайличенко.

"Он исполнял мои песни, – рассказывает композитор и поэт Петр Мага. – Всегда хотел, чтобы каждое слово пелось, чтобы сделано было совершенно. Очень трепетно относился к дуэтным песням со Светланой. Очень требовательно – к своим сольным композициям. Человек с большим сердцем. Настоящий украинец и хозяин. Его песни нельзя отделить от земли, от птиц. У него и фазаны, и павлины, и голуби. Я даже не представляю, что Светлана будет сейчас с этим всем делать".

"Сколько раз звонил: "Не будь паскудником, возьми пару павлинов", – продолжает Мага. – Я: "Виталий Васильевич, где я их буду держать?" Он без животных не представлял своей жизни. И оно еще немало тянуло, потому что это все нужно было кормить, ухаживать. Осиротели не только люди, но и его подопечные. Остались песни, воспоминания. Возьмите хотя бы "Колыбельную" из "Вечерней сказки". Мне очень жаль, что такие вещи исчезали из наших телеэфиров. Я посмотрел все колыбельные, которые предлагала "Вечерняя сказка" – это нечто невероятное. Музыка Игоря Поклада – она просто удивительна. Если мы хотим, чтобы наши дети росли человеческими, для них должна быть такая сказка. Не все же только на трансформерах расти".

То, что последние годы Виталий Белоножко практически не выходил на люди, Петр Мага объясняет так : "Его испугали смерти знакомых, связанные с коронавирусом. И общая атмосфера вокруг утомила. А любое искусство делается из-за большого желания. Когда этого нет, а ты творишь потому, что кто-то говорит, что так нужно – это самоуничтожение".

Ранее ОBOZ.UA писал, что Павел Зибров объяснил, почему Виталий Белоножко в последние годы нигде не появлялся.

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