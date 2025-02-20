'Это ни для кого не секрет'. Виктор Гевко – о подарке от Зеленского за $69 тысяч, кумовьях среди известных юмористов и жизни в США

Виктор Гевко – юморист и основатель команды "VIP Тернополь". Один из главных актеров и авторов многосезонного сериала "Однажды под Полтавой" и "Страна У".

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В интервью OBOZ.UA артист рассказал о необычных лотах на благотворительных аукционах, которые устраивает с коллегами на концертах, проживании во время войны в Америке и досадных комментариях в соцсетях. А еще поделился новостью, что вместе с другими участниками команды "VIP Тернополь" запремьерит в начале марта собственное юмористическое шоу на "Новом канале".

– Виктор, наш разговор происходит по телефону, потому что вы сейчас находитесь за границей. Где, как рассказали нам, занимаетесь приобретением авто для ВСУ, деньги на которые заработали во время недавнего тура по Америке. Интересно – так сами ходите и покупаете?

– Да, приехали вместе с коллегами. Один из нас раньше занимался этим профессионально – помогает правильно выбрать тот или иной автомобиль. Везем в Украину тоже сами. Сейчас я как раз сижу, разговаривая с вами, в такой машине.

– Отслеживаете ли вы их судьбу после того, как передаете военным?

– К сожалению, присылают разные фото. Бывают ситуации, когда только отправили авто, а оно через некоторое время на снимке уже разбито, потому что на фронте "колеса" – это необходимый, но крайне затратный материал. Конечно, есть бригады, с которыми мы уже стали друзьями, преимущественно это тернопольские воинские части. Есть люди, которым мы помогаем не только потому, что это обязанность каждого украинца, но и потому, что с ними связывает многолетняя дружба. Например, есть такой мужчина Василий, у которого мы много лет снимали бус для гастролей – с телевизором, красивыми креслами. Он возил нас по концертам. А сейчас служит в разведке – и его подразделению мы тоже уже многое передали.

– По вашим наблюдениям, ощущается ли на Западе определенная усталость от войны в Украине? Стало ли труднее собирать донаты?

– Конечно, труднее. Но это ни для кого не секрет, все сборы идут нелегко. Люди истощились и морально, и финансово. Однако мы серьезно готовимся к концертам. Когда везем на фронт машины, ребята подписывают флаги, гильзы. Мы все это передаем художникам, они разрисовывают. Сотрудничаем с мастерами, которые из гильз выплавляют очень интересные пряжки для ремней, – это тоже наши лоты. И зрители поддерживают нас донатами.

– Что продалось дороже всего?

– Это был флаг, подписанный президентом Владимиром Зеленским, на тот момент главкомом Валерием Залужным и защитниками "Азовстали". Такой они сделали нам шикарный подарок. Я его продал за 69 тысяч долларов. Купила украинка Алла Лопаткина, проживающая в Чикаго. Сама она из Ивано-Франковской области, в США уже около 25 лет, выстроила там большой логистический бизнес. С тех пор в Украине была всего несколько раз, но всем сердцем отозвалась на беду, случившуюся с нами. Собирает миллионы долларов для фронта, тратит собственные средства. Где сейчас находится знамя, мне неизвестно. Возможно, у нее в офисе, Алла не один такой лот приобрела. Она большая молодец, очень помогает.

Надо сказать, что именно в Чикаго едва ли не самая большая украинская диаспора. Мы объездили с "VIP Тернополь" чуть ли не весь мир. Ну это, наверное, громко сказано – но действительно много где бывали с концертами. Ездим повсюду, где есть наши люди. Во многих местах бывали даже неоднократно. И вот могу уверенно сказать, что в американском Чикаго живет больше всего украинцев. Там концерты наших артистов проходят в огромных залах, таких, как в Украине.

– Каким был для вас день 24 февраля 2022 года?

– Я, как и большинство людей, до последнего не верил, что такое может произойти. Перед большой войной я прилетел в Чикаго вести украинскую свадьбу. Я очень хорошо помню момент, когда узнал о вторжении. Там это было десять часов вечера. Спать уже никто не ложился, все были на телефонах. Что я ощущал? Максимальный шок. Однако, конечно, мы находились не в такой опасности, как люди в Украине, но состояние подавленности и растерянности никогда не забуду.

– Выехавший в США задолго до полномасштабного вторжения актер Дмитрий Ступка рассказывал нам в интервью, что США – это очень дорогая страна для проживания: "Выходишь из квартиры – платишь за парковку, страховку, бензин, продукты. И цены – далеко не наши, главное – не переводить в гривни, потому что можно с ума сойти".

– Так оно где-то и происходило. Зайти в магазин даже за продуктами и купить все, что хочется, – там так не получится. По крайней мере, с нами точно такого не было. Мы приехали с женой и сыном фактически с одним чемоданом, потому что планировалась короткая поездка. Повезло, что было к кому обратиться – в США живет родная сестра моей жены, наши друзья. Нам не дали пропасть. А потом мы семьей решили вернуться домой, в Украину.

Я никогда не жил мечтой жить за границей. И вообще это другая страна, другие люди и менталитет. Хотя там обитает много украинцев, многим это все подходит. И надо сказать, что те люди, которые там уже по 20 лет, не забывают о своих корнях, очень активно помогают нам. Передают в Украину автомобили для военных, машины скорой помощи, пожарные авто. Открыли здесь склады, куда направляли гуманитарную помощь контейнерами. Активизировались с начала войны очень мощно.

В Америке на концертах были ситуации, когда украинцы, покупавшие флаг, становились на колени, целовали его со слезами на глазах. Их война тоже очень остро затрагивает, потому что на фронте находятся родственники, друзья. Потому помогают всем, чем могут.

– С марта вашу команду "VIP Тернополь" можно будет увидеть не только на концертах, но и по телевизору. На "Новом канале" стартует ваше вечернее камеди-шоу.

– Мы долго к этому шли. Наше телешоу стартует 3 марта в 20 вечера. Будет интересный формат: юмористические номера и пародии, авторские песни. Но и не без приглашенных звезд. Мы будем задействовать их в особой рубрике "Инстахулиган", во время которой будем немного шалить со снимками на страницах в Instagram известных украинцев. У нас выйдут одна за другой сразу 12 программ, мы уже сняли больше половины. Надеемся, что понравимся зрителям и будем поднимать им настроение на "Новом канале" не один год.

– Когда слышите высказывания, что война – не время для юмористического контента, что отвечаете?

– Мне кажется, что наш враг именно такого и хотел бы: чтобы мы только плакали, боялись шутить, не смеялись. Юмор уместен в любое время. Хотя, честно говоря, мне кажется, что иногда люди забывают, что юмор – это просто юмор. Иногда читаешь комментарии, а там несется такое… Надо не забывать, что шутки очень часто построены на преувеличении, крайностях, каламбурах. Вот почему это и смешно.

– Вы отвечаете на каверзные комментарии в соцсетях?

– Когда человек откровенно оскорбляет, хочется ответить. Правда, уже стараюсь такого не делать, но руки порой очень тянутся к клавиатуре, потому что комментарии бывают очень "теплые". Хотя в какой-то степени я понимаю этих людей, потому что сейчас нелегкие времена во всех смыслах. И колючие комментарии – это своеобразный выброс стресса. А на юмор это сделать легко, потому что он затрагивает очень много тем. Во время трехчасового выступления может быть 30 тем, и 29 покажутся веселыми, а одна – нет. Вот к эстрадным певцам, например, трудно придраться, потому что у них преимущественно все о любви. Хотя наши люди могут и там найти: "Они имели в виду совсем не то, смотрите!". Однако – с юмором это проще.

– Конечно, вы следите за коллегами в развлекательном жанре – "Кварталом 95" и "Дизель шоу", которые имеют подобные проекты на ТВ. И вам известны скандалы, разгоравшиеся из-за их неуместных шуток. Вы не боитесь попасть в какой-то момент под шквал критики?

– По-моему, ничего из того, что триггерит, оскорбляет, в наших номерах нет. Однако не исключаю, что хейтеры могут "откопать" проблемы даже на ровном месте. Правда, до сих пор нас подобное не касалось. Даже наоборот, мы получали очень много одобрительных отзывов о направленности наших номеров. Мы команда, которая шутила над м*скалями еще до того, как это стало мейнстримом. Еще лет десять тому назад у нас о них были номера. А на фестивале в Юрмале, вспоминаю, о нас так и говорили: "На сцене – бандеровцы". Мы там были единственной командой, которая выступала на украинском. Одни на 15 коллективов. И выиграли.

– Лично вас смущали какие-то шутки тех же кварталовцев или дизелей? Чувствовали в чем-то явный перебор?

– Мне кажется, они искренне признали промахи в тех номерах, которые не стоило выдавать в эфир. Хотя, конечно, за этим следует очень внимательно следить.

– А как вы это делаете?

– Сначала мы обсуждаем все тонкости номеров между собой. Затем идут пробные концерты, где показываем новый материал. Впоследствии – съемки. После снова пересматриваем, редактируем, прислушиваемся к замечаниям телеканала, если они есть.

– Вы известный в Украине ведущий на свадебных церемониях. Правда, что вы можете посмотреть на жениха и невесту и понять, долго ли продлится их брак?

– На самом деле такое невозможно угадать (смеется). Однако пары производят разные впечатления. Бывает, думаешь: эти будут счастливы долго, а вот там – не знаю, наверное, тоже. Все выглядят очень счастливыми на своих свадьбах, но есть такие, по которым видно, что у них будет все особенно хорошо.

– С женой Натальей вы вместе 18 лет, до свадьбы много лет встречались. Почему так долго откладывали бракосочетание?

– Можно было бы жениться и в первый день знакомства, потому что это была любовь с первого взгляда. Но мы, как и большинство влюбленных, решили немного повстречаться. Познакомились, кстати, как раз во время выступлений в КВН. Она приходит на каждое наше выступление, бывает на съемках, помогает в работе.

– Насколько вы близки с коллегами?

– У нас есть группа в Telegram, и из нее запрещено удаляться, что бы ни произошло, потому что мы семья. Практически в одном и том же составе выступаем с 2008 года – еще со времен КВН. В 2011 году к нам добавился Тарас Стадницкий, он же Володька из сериала "Однажды под Полтавой". Присоединился Миша Бучковский. А все остальные выступают вместе уже более десяти лет, а подавляющая часть – и 15. Мы не только вместе ездим отдыхать, мы стали кумовьями. Я крестил ребенка Дениса Фариончука, Таня Песик – мальчика одного из наших сценаристов. Иногда мы все проводим вместе больше времени, чем с семьями.

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