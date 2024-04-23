Это не усталость. Ирина Федишин объяснила, почему люди стали меньше донатить на ВСУ

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая часто дает благотворительные концерты за границей, поделилась своим мнением относительно существенного уменьшения количества донатов от украинцев на нужды военным. Она считает, что тут важным фактором является финансовая несостоятельность граждан, которая не позволяет делать большие благотворительные взносы.

В интервью "Міністерству прем'єр" певица рассказала, что в ходе сборов во время ее концертов донатят разные суммы, поэтому это вряд ли зависит от усталости людей от войны.

"Я думаю, что люди не устали, я думаю, возможно, людям просто тяжело также и финансово. Потому что каждый сердцем, душой [поддерживает]... И все, что может, там, например, физически, вообще как-то на своем уровне он делает для Украины, и, возможно, в этом какая-то проблема. Каждый концерт индивидуален. На одном концерте бывает так, что люди действительно донатят, а на других концертах бывают такие... Ну не имеют... Но ты не останавливаешься и продолжаешь делать свою работу", – пояснила певица.

Сама же Федишин ранее рассказывала OBOZ.UA, что собрать донаты во время концертов бывает крайне тяжело, ведь посетители в основном приходят расслабиться и отвлечься от новостей. В частности, она с начала полномасштабного вторжения регулярно помогает ВСУ и даже ездила на восток к военным.

"Ко мне, бывает, приходят на концерт украинцы, которые заявляют: "Ну зачем уже сопротивляться? Надо сдаться, потому что это человеческие жизни". А после выступления подходит такой человек и говорит: "Надо бороться". Тогда я понимаю, что концерт прошел не зря", – рассказала она.

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