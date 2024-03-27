'Моего мужа не замечают'. Жена бойца ВСУ, потерявшего руки и глаза на войне, назвала самые неуместные фразы окружения

Жена украинского военнослужащего Андрея "Апостола" Смоленского, потерявшего на фронте зрение, частично слух и две руки, Алина рассказала, что в роли партнера тяжелораненого воина получает много неуместных высказываний от окружения. Среди них пожелание найти "здорового" спутника по жизни, избегание общения с тяжелораненым мужчиной, а то и полное игнорирование произошедшего.

В интервью ТСН Алина Смоленская рассказала, что многие люди бестактно утверждают, что состояние любимого препятствует ее счастливой жизни, но в браке пара уже 4 года, а последствия службы мужа в ВСУ не стали преградой отношениям. Поэтому она отметила несколько вещей, которых следует избегать при разговоре с близкими тяжелораненого: игнорирование из-за страха сказать что-то не то и собственные суждения.

"Лучше что-то сказать, чем просто бояться и не звонить, не писать, не делать вообще ничего, боясь как-то навредить. Потому что бездействие тоже огорчает. Ты тоже можешь чувствовать одиночество, или будто от тебя отвернулись твои люди. Я бы не хотела, чтобы жены, родственники военных чувствовали себя одинокими", – отметила она.

Неприятной для женщины ситуацией является пожелание лучшей жизни, но не в отношениях с тяжелораненым любимым. "Второй момент, это тогда, когда говорят: "А ты останешься с ним? А ты не думала бросить его и начать свою жизнь заново?" Это бестактные вопросы. Совершенно неподходящие к этой ситуации. Конечно, если я со своим мужем, я его люблю, почему я его должна оставлять?" – рассказала Смоленская.

Еще одной проблемой является отсутствие уважения к военному. Как отметила женщина, ее раздражает, когда "люди подходят ко мне, когда он [муж] рядом, и начинают говорить со мной" о любимом Андрее. "Мне неприятно, что моего мужа не замечают, хотя он такой же человек, как и мы все", – объяснила она.

В частности, Алина Смоленская засвидетельствовала, что жизнь на тяжелом ранении близкого человека не заканчивается и хотя она предполагает немало неожиданных проблем, это не означает "мученицкое" существование.

"И еще один важный момент, когда люди делают выводы вместо тебя и считают, что, если мы оказались в такой ситуации, это значит, в их понимании, конец жизни, что мы не сможем нормально жить. Нам так тяжело. Мы такие бедные-несчастные и вся жизнь у нас будет мученицкая", – рассказала женщина.

27-летний Андрей Смоленский получил ранение 9 месяцев назад на южном фронте, когда поднимался с траншеи. Тогда мужчина потерял зрение, частично слух и две руки. Узнав об этом, его жена немедленно отправилась в больницу, и там пыталась поддержать любимого.

"Я сказала: "Мы семья. Не переживай. Конечно, будут трудные моменты, но мы вместе". За последние три месяца я, кажется, полюбила его еще сильнее. Он дал мне столько мотивации, столько вдохновения", – рассказывала она в интервью BBC.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Андрей Смоленский называл фразы, которые категорически нельзя говорить военным. Он посоветовал их заменители, среди которых есть слова благодарности, выражение уважения и сострадания.

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