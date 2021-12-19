'Это не дает королеве спать по ночам': СМИ рассказали о просьбе Елизаветы II к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон

Королева Великобритании Елизавета ІІ призвала своего внука, принца Уильяма прекратить летать на вертолетах с семьей. Правительница напугана тем, что может случиться катастрофа. От этой мысли она плохо спит по ночам и все время обеспокоена.

Об этом изданию The Sun сообщил приближенный к королеве источник. 95-летний монарх уже неоднократно беседовала с 39-летним наследником на престол (вторым в очереди) касательно полетов на вертолете в плохую погоду. Она опасается, что внука и его жену Кейт Миддлтон, а также их детей ждет несчастный случай из-за неисправности летательного аппарата.

"Ее Величество сказала близким, друзьям и придворным, что хотела бы, чтобы Уильям перестал летать, особенно в плохую погоду, поскольку вертолеты – не самый безопасный вид транспорта. Это не дает королеве спать по ночам, и она, по понятным причинам, очень обеспокоена", – сообщил таблоиду инсайдер.

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Стоит отметить, что неофициальные правила обычно запрещают старшим членам королевской семьи летать вместе, но запреты были смягчены с момента рождения детей Уильяма. Это позволяет принцу проводить больше времени с супругой и своими наследниками: восьмилетним Джорджем, шестилетней Шарлоттой и трехлетним Луи.

Королева считает принца Уильяма исправным и ответственным пилотом, однако, по словам источника, это не поможет ему в шторм или ураган. Елизавета видит будущее монархии в руках внука и его жены, поэтому она так сильно обеспокоена возможным несчастным случаем.

"Она уверена, что когда Уильям станет у руля после ее сына Чарльза наступит светлое будущее, но если с ним и его семьей что-то случится, об этом не стоит думать. И пускай официальных правил, регулирующих этот вопрос, нет – последнее слово за королевой", – отметил инсайдер.

Принц Уильям – компетентный пилот, который летал с Королевскими военно-воздушными силами, выполнял обязанности поисково-спасательного пилота в RAF Valley на острове Англси в Северном Уэльсе и в службе скорой медицинской помощи Восточной Англии.

Стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские ищут дом в Виндзоре, чтобы избежать регулярных поездок на вертолете и быть ближе в дворцу.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий.

Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Не так давно британская королева впервые публично появилась с тростью, а 20 октября – попала в больницу. Заявлялось, "чтобы отдохнуть" и сделать некоторые предварительные обследования.

После этого врачи рекомендовали монарху еще как минимум две недели провести без официальных визитов, выполняя только "легкие офисные обязанности". Когда королева впервые за месяц вышла в свет, то напугала пользователей сети своим видом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что жена принца Гарри Меган Маркл была признала более влиятельной персоной в сети, чем любой другой член британской королевской семьи, включительно с самой Елизаветой ІІ. Экс-актриса победила по количеству поисковых запросов в Google, упоминаний в СМИ и хэштегов в Instagram.