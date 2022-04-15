'Это месячные?' Варламов объяснил, почему Сабуров так смело 'пошутил' об убийстве украинцев

Популярный журналист-оппозиционер и блогер из России Илья Варламов прокомментировал инцидент на концерте стендап-комика из Казахстана Нурлана Сабурова в США. Когда во время выступления к нему подбежала женщина в белом платье с красными пятнами, символизирующими кровь убитых российскими оккупантами украинцев, юморист смело "пошутил": "Это что, месячные?" Варламов отметил слабость и подлость такого поступка, а самого артиста назвал подлецом и "г*вноедом".

Свое мнение по этому поводу журналист обнародовал на личной странице в Instagram. По его мнению, Сабуров может метить на место ведущего Ивана Урганта, вечернее шоу которого закрыли на "Первом канале" после высказываний против войны.

"Нурлан, никто же не заставляет тебя быть героем. Более того, я уверен, что никто из аудитории особо не осудил бы тебя за молчание. Но вот зачем быть г*вноедом и подлецом, непонятно. С другой стороны, странные вопросы я задаю. Как "зачем"? Ведь место уехавшего Вани Урганта на Первом канале ещё не остыло, и его надо заслужить, что Нурлан успешно и делает", – прокомментировал Илья.

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Он отметил, что ранее публично не осуждал никого из представителей российского шоу-бизнеса, которые из-за страха или ряда других причин решили промолчать о войне в Украине. Однако ситуация на концерте Сабурова, который ранее признавался, что боится высказываться, так как имеет маленьких детей и переживает за их судьбу, показала истинное отношение стендапера к ситуации.

"Сегодня я посмотрел довольно мерзкое видео, где Нурлан решил показать, что он не ссыт, что у него есть яйца и он может высказаться... На одном из концертов к комику вышла девушка в платье с красными пятнами, которые символизировали кровь убитых украинцев, насилие над женщинами и детьми. И тут Сабуров не смог промолчать: "Простите, это месячные?" Согласитесь, довольно смело шутить про девушку, которую тут же скрутили охранники! Это же не Путин и не Следственный комитет, никто не заведёт на Сабурова дело, такая шутка не навредит его карьере в России. Поступок слабый, недостойный и подлый. И чему удивляться в этой ситуации? Какие времена – такие и социальные лифты", – высказался Варламов.

Как в сети отреагировали на "шутку" Сабурова – читайте в нашем материале.

После скандала представители украинской диаспоры встретились с администрацией зала "North Shore Center" в Чикаго, арендованного стендап-комиком Нурланом Сабуровым, и добились отмены концерта шоумена. Выступление должно было состояться 16 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выступлении в Сиэтле украинцы также пытались поговорить с комиком, чтобы узнать его позицию по поводу войны. Однако путинисты всячески мешали им: перебивали, не пускали в зал и т.п.