Консулы Украины и диаспора добились отмены концерта 'путинского клоуна' Нурлана Сабурова в Чикаго

Представители украинской диаспоры встретились с администраций арендованного зала "North Shore Center" стендап-комиком Нурланом Сабуровым в Чикаго и добились отмены концерта шоумена, из-за его высказываний по поводу российско-украинской войны. Официально выступление, запланированное на 16 апреля, "отложили на неопределенный срок", однако его отменили.

Соответствующее заявление написал житель Лос-Анджелеса Дэниел Тонкопи в Facebook. Он отметил, что это произошло благодаря именно давлению украинской диаспоры, двух консулов Украины и огромного количества осуждающих зрителей Сабурова (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Концерт путинского клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально "отложили на неопределенное время" (вероятно чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Все вместе мы создали прецедент, а в Америке очень любят прецеденты — здесь прецедентное право", – написал Дэниел Тонкопи.

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Мужчина разместил скриншот сообщения маркетинг-менеджера концертного зала в Чикаго, в котором сказано, что после встречи с украинцами было принято решение отложить аренду на неопределенное время.

"Действуйте! Весь мир готов "отменять" Россию и пророссийских клоунов всех мастей. Все эти сабуровы, малышевы, овечкины и прочие пропагандисты – их пропутинским взглядам больше нет места на нашей планете. Ноль терпимости ко всем, кто за путинский режим и тем, кто молчаливо его поддерживает", – добавил Тонкопи.

Отметим, что в графике гастролей стендап-комика до сих пор значатся концерты в Майами и Нью-Йорке на 14-17 апреля, на который стоимость билета варьируется от $70 до $175.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нурлан Сабуров оскандалился неудачной шуткой о перформансе в поддержку Украины. Во время выступления к нему подбежала активистка с красными пятнами краски, символизирующими кровь убитых украинок, на что услышала комментарий: "Извините, это месячные?".