'Это меня парализовало': Жураковская рассказала о своей реакции на пророссийскую позицию экс-подруги из Мариуполя Иры Горбачевой

Известная украинская актриса Олеся Жураковская честно призналась, что считала подругой свою российскую коллегу Ирину Горбачеву, так что пророссийская позиция когда-то близкого человека стала для украинки настоящим ударом. Это было действительно неожиданно как для фанов звезды, так и людей из ее украинского окружения. Дело в том, что Горбачева – уроженка Мариуполя, бывшая жена украинского музыканта Антона Савлепова. Она жила в Киеве и публично признавалась Украине в любви, но полномасштабная война сорвала все маски.

Жураковская же говорит, каким бы болезненным не было осознание того, что даже друзья могут оказаться позорными предателями, она научилась прощаться с такими людьми и ни о чем не жалеть. Своими мыслями она поделилась в разговоре с Алиной Доротюк, который вышел на одноименном YouTube-канале журналистки.

Жураковская нашла позитив в том, что российские актеры, которые много работали в Украине, показали свою гнилую сущность. Так, по мнению знаменитости, они навсегда закрыли для себя дорогу в украинское кино, освободив пространство для отечественных талантов.

"Для меня это был удар, когда я услышала, что человек, которого я считала своим другом, говорит, что "в целом, я не осуждаю". Меня просто парализовало в тот момент. Но такое сейчас время. Нужно рвать связи, не оглядываясь назад. Нужно, чтобы свежего воздуха было больше, освобождать пространство для маневра, для творчества. На место этих людей придут люди, у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, чтобы заплатить им гонорары", – выразила свое мнение актриса.

Отметим, что у Горбачевой было много друзей в украинском шоубизе. В частности, шоумен Анатолий Анатолич вспоминал, как встретил актрису на "Кураж Базаре" в Киеве в 2021 году. Уроженка Мариуполя тогда искренне кричала, как любит Украину.

Очевидно, любовь актрисы уже миновала. Теперь в России она рассказывает: "Я не хочу отказываться и говорить: "Нет, нет, нет, я не часть своей страны, я не часть своего государства, любого процесса, происходящего в моей стране". И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же, по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись. Это просто ковер из-под ног забрали. Отвернулись, потому что я не стала осуждать происходящее".

Ранее мы также писали, как Горбачева посещала пропагандистский Московский кинофестиваль после полномасштабного вторжения, а также почему ее бросил Савлепов. Все подробности – по ссылке.

Как писал OBOZ.UA ранее, в отличие от экс-избранницы Савлепов сразу четко обозначил свое отношение к России и войне. В частности, в составе группы Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, регулярно дает благотворительные концерты. Музыканты также перевели ряд своих русскоязычных хитов на украинский язык. Речь идет о культовом треке "Я твой наркотик", а также песне "Ты так красива".

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