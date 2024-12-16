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Скандал вокруг "Кофе с кардамоном" получил продолжение: писательница Наталья Гурницкая показала ответ СТБ

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
4,1 т.
Скандал вокруг 'Кофе с кардамоном' получил продолжение: писательница Наталья Гурницкая показала ответ СТБ

Наталья Гурницкая, украинская писательница, автор книги "Мелодия кофе в тональности кардамона", которая легла в основу популярного отечественного сериала "Кофе с кардамоном", поделилась новыми деталями по поводу скандала со вторым сезоном многосерийного фильма. Летом стало известно, что кинокомпания Solar Media Entertainment приступила к съемкам "Кофе с кардамоном. Сила земли". Тогда же Гурницкая обвинила авторов в нарушении авторских прав, ведь она не давала разрешения на сиквел.

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Как сообщила писательница на своей Facebook-странице, после пяти месяцев неопределенности, дело сдвинулось с места благодаря широкой огласке. Автор получила долгожданный ответ от телеканала СТБ, где будут транслировать сериал. "СТБ заверило меня, что уважает законодательство Украины и учитывает права третьих лиц. Но вот такая беда – будучи инвестором сериала, СТБ не имеет возможности предоставить сведения и ответы на вопросы моего заявления, которые опровергли или подтвердили мои оговорки о вероятном нарушении авторских прав" , – рассказала Гурницкая.

Скандал вокруг "Кофе с кардамоном" получил продолжение: писательница Наталья Гурницкая показала ответ СТБ

Писательница продолжила: телеканал инвестировал деньги в съемки, не проверив соблюдение законов компанией Solar Media Entertainment, которая несет ответственность за производство сериала. По мнению Гурницкой, представители СТБ пытаются переложить ответственность на других. "У меня есть предположение, что огласка и неравнодушие общественности таки побуждали юристов канала СТБ прочесть действующее авторское соглашение со мной и уже с этого момента быть значительно осторожнее в своих высказываниях. А еще лучше – возложить всю ответственность на кого-то другого", – говорится в сообщении.

Скандал вокруг "Кофе с кардамоном" получил продолжение: писательница Наталья Гурницкая показала ответ СТБ

Как добавила автор, телеканал нарушил установленные законом сроки рассмотрения ее обращения, не предоставив ответа на вопрос. "Что ж, признаю, что таки нужно подождать еще настоящего ответа. Вежливо жду и надеюсь еще до завершения 2024 года исчерпывающий ответ от канала СТБ на все свои оговорки и вопросы, хотя почему-то в голове крутится фраза "без надежды надеюсь". Мне можно надеяться… Я автор второй книги трилогии "Мелодии кофе в тональности надежды", где и описано продолжение истории Анны-вдовы и всех других персонажей продолжения. Но чувствую, что дальше будет еще интереснее..." – подытожила Гурницкая.

Скандал вокруг "Кофе с кардамоном" получил продолжение: писательница Наталья Гурницкая показала ответ СТБ

Ранее OBOZ.UA писал о том, как главная актриса сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк ответила на громкие обвинения писательницы Наталии Гурницкой. Подробности – читайте здесь.

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