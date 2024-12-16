Скандал вокруг 'Кофе с кардамоном' получил продолжение: писательница Наталья Гурницкая показала ответ СТБ

Наталья Гурницкая, украинская писательница, автор книги "Мелодия кофе в тональности кардамона", которая легла в основу популярного отечественного сериала "Кофе с кардамоном", поделилась новыми деталями по поводу скандала со вторым сезоном многосерийного фильма. Летом стало известно, что кинокомпания Solar Media Entertainment приступила к съемкам "Кофе с кардамоном. Сила земли". Тогда же Гурницкая обвинила авторов в нарушении авторских прав, ведь она не давала разрешения на сиквел.

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Как сообщила писательница на своей Facebook-странице, после пяти месяцев неопределенности, дело сдвинулось с места благодаря широкой огласке. Автор получила долгожданный ответ от телеканала СТБ, где будут транслировать сериал. "СТБ заверило меня, что уважает законодательство Украины и учитывает права третьих лиц. Но вот такая беда – будучи инвестором сериала, СТБ не имеет возможности предоставить сведения и ответы на вопросы моего заявления, которые опровергли или подтвердили мои оговорки о вероятном нарушении авторских прав" , – рассказала Гурницкая.

Писательница продолжила: телеканал инвестировал деньги в съемки, не проверив соблюдение законов компанией Solar Media Entertainment, которая несет ответственность за производство сериала. По мнению Гурницкой, представители СТБ пытаются переложить ответственность на других. "У меня есть предположение, что огласка и неравнодушие общественности таки побуждали юристов канала СТБ прочесть действующее авторское соглашение со мной и уже с этого момента быть значительно осторожнее в своих высказываниях. А еще лучше – возложить всю ответственность на кого-то другого", – говорится в сообщении.

Как добавила автор, телеканал нарушил установленные законом сроки рассмотрения ее обращения, не предоставив ответа на вопрос. "Что ж, признаю, что таки нужно подождать еще настоящего ответа. Вежливо жду и надеюсь еще до завершения 2024 года исчерпывающий ответ от канала СТБ на все свои оговорки и вопросы, хотя почему-то в голове крутится фраза "без надежды надеюсь". Мне можно надеяться… Я автор второй книги трилогии "Мелодии кофе в тональности надежды", где и описано продолжение истории Анны-вдовы и всех других персонажей продолжения. Но чувствую, что дальше будет еще интереснее..." – подытожила Гурницкая.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как главная актриса сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк ответила на громкие обвинения писательницы Наталии Гурницкой. Подробности – читайте здесь.

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