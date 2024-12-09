Позвали в сауну. Звезда сериала 'Кофе с кардамоном' впервые рассказала, как проходила пробы в 'ВИА Гру'

Популярная актриса Елена Лавренюк ("Кофе с кардамоном", "Dzidzio Контрабас", "11 детей из Моршина", "Горная женщина: на войне") впервые рассказала, что студенткой проходила кастинг в группу "ВИА Гра" и была шокирована предложением, которое получила от менеджмента коллектива.

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Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA. Елена Лавренюк вспоминает, что сначала ее фото показали Константину Меладзе, а затем назначили в Киеве встречу, которая почему-то состоялась не в офисе компании, а в автомобиле.

"Никогда еще публично об этом не рассказывала, – говорит Елена Лавренюк. – Дело в том, что моя мама – владелица небольшой гостиницы и ресторана возле Львова. И туда часто селили артистические коллективы. А мама, поскольку очень мной гордилась, развешивала повсюду мои фотографии. И меня увидел один из менеджеров "ВИА Гры". Они как раз искали группу третью вокалистку, это было, как мне сейчас вспоминается, после того, как вышла песня "Попытка номер пять". Этот менеджер взял мои фотографии, показал Константину Меладзе. И меня пригласили на кастинг в Киев".

"Я приехала. Встреча почему-то проходила в машине, – продолжает актриса. – Меня спросили, умею ли танцевать и петь. Ответила, что да. Затем еще были вопросы о том, где учусь. И все. Вечером у меня был поезд обратно домой. Но менеджер намекнул, что мне нужно остаться. И спросил – завуалировано, но все было ясно: не хочу ли я пойти с ними в сауну? Я категорически отказалась и помчалась на вокзал".

Ранее певица СолоХа признавалась в интервью OBOZ.UA, что тоже пробовалась в солистки группы. И была шокирована предложением Дмитрия Костюка, одного из продюсеров коллектива : "Это был один из кастингов – раз в год или раз в пол года производили отбор девушек. Как правило, хочешь удачно выйти замуж – иди в "ВИА Гру". У меня тогда спрашивали, готова ли я буду работать не на сценах, а где-то а-ля в сауне. И готова ли принимать внимание мужчин. То есть это было прямым текстом, завуалированным на очень конкретно поставленные вопросы. Мне было 18-19 лет. Что я могла сказать, если я только женщиной стала в 18? Для меня – один человек и на всю жизнь. Такие мысли тогда были".

А первая солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала в интервью OBOZ.UA, как Константин Меладзе мстил ей из-за того, что ушла из группы: "Он всегда очень боялся, чтобы у кого-то из ушедших что-то получилось в свободном плавании. Хотел показать, что мы без него никто. Кстати, мы это обыграли в песне "Куклы". Именно о нем там. И, конечно, он знает об этом".

Полное интервью с Еленой Лавренюк читайте здесь.

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