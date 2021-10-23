'Это были токсичные отношения, которые убивали меня': украинские звезды рассказали, как стали жертвами насилия

В объективах камер знаменитости улыбаются и сияют от счастья. А вот в повседневной жизни звезды, как и все люди, не застрахованы от агрессии, насилия и абьюзинга. Воспользовавшись публичностью, они не молчат: чтобы не сломать собственную жизнь и предостеречь других жертв.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как украинские знаменитости противодействовали насилию.

Артистка неоднократно рассказывала в своих интервью о том, как бывший поднимал на нее руку. Она все это долгое время терпела, ведь любила его. В конце концов Оля Полякова решила бросить любимого. В ответ он поджег квартиру: не самостоятельно, а нанял для этого знакомых. Далее они схватили певицу вблизи ночного клуба и избили до полуобморочного состояния. На тот момент девушке было 17 лет. Против насильника было возбуждено уголовное дело. Сегодня этот человек – политик в городе Винница.

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Эта украинская певица стала жертвой тирана. Когда она решила уйти от любимого, он стал ее преследовать. В результате девушка написала заявление в полицию и наняла охрану. Ведь ее экс угрожал и говорил, что покончит жизнь самоубийством, если Гайтана не вернется. В одном из своих интервью артистка прокомментировала этот опыт такими словами: "Это были токсичные отношения, которые убивали меня".

Сначала у Анны была в семье гармония, но со временем она осознала, что живет с абьюзером. Он ее унижал и делал больно: говорил неприятные слова и часто оставлял синяки на теле. Поскольку Анна любила мужа, мысленно часто оправдывала такое поведение, но потом решила бежать.

Она ушла из дома, оставив одежду, косметику, книги – все вещи, что принадлежали ей. В одном из интервью девушка вспоминает это так: "Я оставила все, чтобы выжить".

Украинская олимпийская чемпионка тоже стала жертвой неудачной любви: встречалась с мужчиной, который часто поднимал руку. Она решила немедленно прекратить такое отношение, но со временем прощала жестокость. Пара расставалась несколько раз. Потом Яна решила навсегда разорвать свою зависимость от абьюзера.

В одном из интервью актриса рассказала о том, как бывший унижал ее и поднимал руку. По ее словам, эти отношения в начале были романтичными, поэтому девушка не подозревала, что на самом деле все это была лишь игра.

Ксения добавила, что полиция, услышав о "семейных ссорах" часто игнорировала просьбы помочь: "Это еще больше усиливало ужасное ощущение того, что ты все это заслужил и должен терпеть". В конце концов пара рассталась.

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