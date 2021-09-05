Звезда 'Женского квартала' на 'Танцях з зірками' расплакалась из-за воспоминаний о буллинге

Актриса "Женского квартала", участница шоу "Танці з зірками" Анастасия Оруджова рассказала, что из-за внешности пережила буллинг. По словам знаменитости, над ней часто смеялись люди, а однажды в сценарии ее назвали "жирной".

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Оруджова не смогла сдержать слезы и расплакалась на интервью для проекта.

"Я всегда вызывала смех у людей. Все время играть жаб, тетушек, которым нужны пластические операции – это на тебя влияет", – призналась актриса.

Она отметила, что однажды в сценарии ее назвали "жирной", и тогда знаменитости стало очень больно и обидно.

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"XXI век сейчас, мы все имеем право выглядеть так, как мы себя чувствуем", – добавила Оруджова.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Оруджова известна участием в ярких юмористических проектах и фильмах таких, как Лига смеха, Игры приколы, Країна У, Рассмеши комика, Скажене весілля. Сейчас знаменитость является актрисой программы "Женский квартал".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Евгения Власова, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", призналась, что для нее этот проект очень важен. Она хочет запомниться людям яркой личностью, а не той, которая "переболела раком".