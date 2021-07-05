Солистка KAZKA рассказала, как над ней издевались в детстве

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что в детстве страдала от оскорблений по поводу своего лишнего веса. Тогда знаменитость старалась переводить все внимание на других, и указывать на их недостатки.

По словам артистки, в тот момент она не понимала, как с этим справиться. Об этом звезда сообщила в программе "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Меня буллилы за вес, какой-то нестандартный. И я всегда старалась переводить как-то на других, и указывать на их недостатки. Это не правильно, так нельзя делать. Но тогда я не знала, как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию", – рассказала певица.

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Кроме того, Зарицкая добавила, что ей всегда нравился сериал "Не родись красивой" и его идея показать внутреннюю красоту. Исполнительница также сравнила себя с главной героиней.

"Потому что я тоже такая полненькая девочка в этом жестоком мире. Ну это трудно", – заявила знаменитость.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор". Она поет и разговаривает чисто на украинском, русском и английском.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Джамала призналась, что в 17 лет у нее было множество комплексов по поводу фигуры, носа и ушей. Из-за этого над артисткой смеялись и даже сейчас, по ее словам, иногда в ее адрес плохо выказываются.