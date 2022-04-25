Эстония запретила Киркорову и Гагариной въезд на пять лет из-за поддержки войны в Украине

Эстония запретила въезд на пять лет известным российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Несмотря на то, что правительство страны не будет создавать отдельный "черный" список исполнителей, артистам, поддерживающим российскую агрессию, "не место в Эстонии".

В Министерстве внутренних дел балтийской страны пообещали внести запрет на въезд "на личных основаниях", пишет Postimees. В издании отмечают, что Киркоров и Гагарина должны были выступить в этом году на ледовом катке Tondiraba в Таллинне.

"На войне все черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Это режим Путина убивает невинных мирных жителей. Каждый, кто это оправдывает, на черной стороне", – подчеркнула премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Напомним, что 18 марта, в день так называемого "воссоединения Крыма с Россией" Гагарина выступила на концерте-митинге в "Лужниках". Тем самым артистка поддержала оккупацию полуострова и идеи Кремля по захвату Украины.

Филипп Киркоров, в свою очередь, после задержания СБУ пророссийского нардепа Виктора Медведчука обратился к мировым лидерам с требованием отпустить предателя. Своим призывом артист также продемонстрировал согласие с кровавой политикой Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Израиле упразднили концерты российских исполнителей-путинистов Григория Лепса и Филиппа Киркорова. Выступления планировали провести в мае и июне 2022 года.