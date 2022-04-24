Россия устроила массированный ракетный обстрел Кременчуга: 9 'прилетов' за вечер

Российские оккупационные войска вечером на Пасху, 24 апреля нанесли массированный ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Девять ракет попали в объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале. "Уже девять российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", – написал он.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все подробности будут сообщены позже.

Лунин также призвал жителей области не выходить из укрытий до отмены воздушной тревоги.

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В то же время пользователи соцсетей сообщили о двух мощных пожарах, которые вспыхнули после прилета ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху оккупанты также обстреляли Чугуев Харьковской области. Жертвой российской атаки стал местный житель, еще трое пострадали. Среди раненых – мать и ребенок.