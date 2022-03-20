'Цой перевернулся в гробу': Полина Гагарина в 'Лужниках' спела саундтрек из фильма об украинке-снайпере, которая боролась с фашизмом

На пропагандистском концерте-митинге в "Лужниках", который официально в России называется "Крымская весна", поскольку посвящен он оккупации Крыма, прозвучала легендарная песня Виктора Цоя "Кукушка" в исполнении Полины Гагариной. Фанатов группы "Кино" оскорбило то, что культовую композицию оклеветали, использовав на мероприятии, прославляющем Путина и его фашистскую политику.

Кроме того, слушатели напомнили, что "Кукушка" является саундтреком к военно-исторической драме 2015 года "Битва за Севастополь" об украинке-снайпере Людмиле Павличенко. Этот факт еще больше разозлил интернет-пользователей, которые оставляли в Instagram возмущенные комментарии.

Полина Гагарина вышла на сцену с георгиевской ленточкой на груди, которую сложила в виде буквы Z, а сам концерт в поддержку путинской диктатуры прошел под лозунгом "Zа мир без нацизма". Мероприятие уже успели сравнить с митингами Гитлера.

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Фанаты Цоя убеждены, что музыкант был бы против использования его хита на "празднике фашизма". Они назвали выступление артистки и остальных ее коллег-путинистов "кощунством" и "пиром во время чумы".

"Цой перевернулся в гробу", "Зомбированное фашистское общество", "Очень больно на это смотреть", "Продолжайте любить эту песню... Эта поющая вобла не имеет к ней никакого отношения. Песня Цою принадлежит, он, если бы был жив, не дал бы таким с*кам петь", – оставляли комментаторы.

В 2015 году в художественной военной драме "Битва за Севастополь" зрители впервые услышали песню Цоя в аранжировке Константина Меладзе и исполнении Гагариной.

Фильм посвящен легендарной женщине-снайперу Людмиле Павличенко из Белой Церкви. В основу кинокартины легла ее автобиографическая книга. В июле 1941 года она пошла на войну добровольцем, после чего ее как снайпера отправили в Севастополь. Украинка была признана одной из лучших среди снайперов Второй мировой войны.

Слова Павличенко на пресс-конференции в Чикаго стали знаменитыми во всем мире: "Джентльмены, мне всего 25 и я убила 309 фашистских оккупантов до сих пор. Не считаете ли вы, джентльмены, что достаточно уже прятаться за моей спиной?"

Использование саундтрека к фильму, который рассказывает о героической борьбе с фашизмом, на празднике прославляющем его – высший уровень цинизма и безнравственности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, не все российские звезды поддерживают агрессию Кремля. Некоторые из них рассказывают правду о войне в Украине и открыто обвиняют Путина во вторжении. Например, рэпер из РФ Oxxxymiron (Мирон Федоров) в Стамбуле провел первый благотворительный концерт в поддержку украинских беженцев в рамках тура Russians Against War.

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