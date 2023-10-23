'Если Полякова отдала деньги на армию, то окей': воин ВСУ прокомментировал громкую свадьбу экспрокурора во Львове

Музыкант-харьковчанин Александр Ремез, фронтмен киевской группы RvB, ныне служащий в рядах Вооруженных сил Украины, прокомментировал пышную свадьбу бывших прокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы Государственного бюро расследований Роксоланы Москвы во Львове. Военнослужащий не осудил выступавших на скандальном пиру артистов.

Своим мнением вокалист поделился в интервью блогеру Богдану Бесспалову в рамках сотрудничества с OBOZ.UA. Он также сказал, что сейчас гонорары артистов намного меньше, чем до полномасштабной войны, так что каждый хватается за возможность заработать.

Напомним, Александр Пономарев, Дидзьо, Оля Полякова и другие знаменитости недавно попали в громкий скандал из-за пышной свадьбы экспосадовцев, которую в народе успели окрестить "пиром в чуму". Певица Оля Полякова прокомментировала ситуацию, назвав себя Робин Гудом, и заявила, что мечтает работать в стране, где государство отвечает за своих служащих.

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Александр Ремез считает, что подобные ситуации имеют много нюансов. За Поляковой, признается музыкант, он никогда не следил. "Может быть, что она поддерживает нашу армию. Тогда окей. Вообще я понимаю, что сейчас денег у артистов значительно меньше, чем могло быть до полномасштабной войны", – говорит военный.

Он также понимает, что артисты хватаются за каждую возможность заработать. "Поэтому, конечно, если появляется такая возможность, ты говоришь: "О, наконец-то я заработаю!". А дальше куда они потратят, я не знаю, но мне кажется, здесь вопрос к организации", – добавляет музыкант.

Александр говорит, что многие деньги проходят грязным путем. Впрочем, он считает, что такую систему очень трудно изменить, поэтому каждый отвечает за свои поступки самостоятельно. "Когда получаешь эти деньги, что именно ты сделаешь с этими деньгами, это уже вопрос, это личная ответственность каждого", – объясняет военнослужащий.

Полный текст интервью с Александром Ремезом читайте на OBOZ.UA во вторник, 24 октября.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему Александра Ремеза разочаровал певец Сергей Бабкин и его позиция после полномасштабного вторжения. Музыкант также назвал коллег, которыми он увлекается.

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