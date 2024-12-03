'Петь при оккупантах 'дельфины' не будут'. Воин-артист Мирослав Кувалдин описал будущее коллег, которым 'не место на фронте'

Мирослав Кувалдин, известный музыкант, который в начале полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ, рассказал, что думает о коллегах, считающих, что мобилизация их затрагивать не должна. Артист уверен, что если сейчас жить по такому принципу, очень скоро оккупанты поставят к оружию украинцев и погонят воевать на Европу.

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Лидер группы The ВЙО говорит, что не важно, творческий ты человек или технарь, не имеешь права стоять в стороне от беды, которая накрыла Украину. Об этом Мирослав Кувалдин рассказал в интервью ОBOZ.UA.

"Разговоры, типа "не стоит выбрасывать дельфинов в песок" (певец Михаил Хома в одном из интервью, отвечая на вопрос, как относится к призывам, чтобы звезды шли воевать, заявил, что каждый должен быть на своем месте. Профессиональные военные – воевать, певцы – зарабатывать деньги в помощь: "Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп в море". – Ред.). – это позор, – заявил Кувалдин. – И вообще, для мужчины не встать на защиту дома – это бесчестие. Неважно, ты творческий человек или какой-нибудь технарь. Не имеешь права делать вид, что это не твое дело".

"Если мы проиграем, то оккупанты очень быстро поставят к оружию всех "дельфинов" и отправят куда-нибудь в Польшу, – добавил музыкант. – Петь при москалях "дельфины" точно не будут. Я горжусь коллегами, которые пошли служить. Вот вчера виделся с музыкантом Женей Галичем. Он после контузии, видно, что ему тяжело, но держится. Гарик Бирча, знаю, служит. А другие… Я за ними не слежу".

Ранее ОBOZ.UA писал, что актер Олег Иваница тоже публично выступил против утверждения, что творческим людям не место на фронте : "Что, творческие люди заслуживают какого-то особого уровня комфорта? Чем же артисты отличаются от учителей, врачей, предпринимателей? Они тоже привыкли к комфорту, но бросили все и сейчас живут в блиндажах".

Актер также упрекнул некоторых медийных персон, которые, по его мнению, мало чем отличаются от российских актеров, молчащих о путинской агрессии: "Наши тоже видят какие-нибудь, например, проявления коррупции или несправедливости, но почему-то предпочитают не говорить громко об этом. Мол, с властью ссориться не надо, потому что еще народного или заслуженного не дадут. Между тем читаешь в медиа, как артисты с ностальгией вспоминают, как в свое время ездили на корпоративы в откровенным "кровосисям". И понимаешь, что в этом смысле некоторые мои коллеги мало чем отличаются от молчащих российских актеров или порой и поддерживают Кремль – ярых путинистов".

Полное интервью с Мирославом Кувалдиным читайте здесь.

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