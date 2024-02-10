'Мы не глупое государство': Дзидзьо в США объяснил, почему ему не место на войне и кто должен воевать

Певец Дидзьо (Михаил Хома) высказался о призывах к мобилизации украинских артистов. Он убежден, что воевать должны профессиональные люди, которыми должны руководить профессионалы.

Об этом артист рассказал в интервью журналистке Анне Олицкий. Дидзе отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения России артисты собирают средства для Украины.

"Мы ежедневно собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым более трех миллионов долларов собирали по миру", – сказал он.

Кроме того, в первые дни великой войны звездный дуэт ездил в горячие точки, чтобы своим творчеством поддержать наших защитников и защитниц.

Что касается мобилизации, то Михаил Хома считает, что все должно быть профессионально.

"Мы не глупое государство, которое может себе позволить совать людей куда-нибудь. У нас должны быть профессиональные руководители. И профессиональные люди, которые понимают, как это делать, как воевать. Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп – в море". Это не о победе в войне", – объяснил он.

При этом певец согласился с Колей Серьгой, утверждающим, что "все, и блоггеры, и артисты, должны воевать".

"Я согласен. Другого выхода нет. Если государство зовет воевать, мы должны воевать. И украинская армия победит только тогда, когда будет профессиональной. Должно быть руководство и каждый на своем месте. Когда каждый будет на своем месте, будет хорошо", – резюмировал он.

В апреле Михаил Хома после слухов об "исчезновении" засветился за границей. Артист вышел на связь с подписчиками, чтобы поздравить их с Пасхой и пригласить на благотворительное мероприятие.

Ранее OBOZ писал, что Дидзьо нарвался на критику фанатов из-за сотрудничества с Ириной Федишин. Почему так произошло читайте по ссылке.

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