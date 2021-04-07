Эскортница – о заработке в ОАЭ: мест для всех не хватает
Эскортница Эрика, которая сейчас работает в Дубае, рассказала, что из-за пандемии коронавируса европейские страны закрыты, поэтому молоденькие девушки отправляются "на заработки" в ОАЭ. В связи с этим, конкуренция выросла в разы.
В комментарии "Вестям" девушка заявила, что Эмираты с недавних пор считаются столицей эскорта и проституции для девушек славянской внешности. Однако клиенты стали более привередливыми и для хорошего вознаграждения нужно сильно постараться.
"В Дубае очень хорошо. Но мест для всех желающих не хватает, особенно в хороших апартаментах, где час стоит тысячу долларов. Все же ринулись после карантина первыми самолетами залетать. И арабы стали привередливые, многие требуют дополнительные услуги. И те, кто их больше оказывает, те и лучше зарабатывают", – объяснила подробнее Эрика.
Также эскортница добавила, что в этом бизнесе за последнее время появилось много "свеженьких" моделей, которые решились на этот шаг из-за финансового кризиса.
Напомним, в ОАЭ разгорелся международный секс-скандал из-за обнаженной фотосессии девушек на балконе гостиницы, среди которых были и украинки. Их уже арестовали, теперь натурщицам грозит крупный штраф и заключение до шести месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
одной из арестованных в Дубае девушек за откровенную съемку на балконе отеля оказалась украинка Яна. Ее брат заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается.
Подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – заявила, что модели поехали группой на уикенд и вместе с ними были только фотограф и организатор вечеринки.
В сети опубликовали личные фото из Instagram молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае.