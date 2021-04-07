Ескортниця – про заробіток в ОАЕ: місць для всіх не вистачає
Ескортниця Еріка, яка зараз працює в Дубаї, розповіла, що через пандемію коронавірусу європейські країни закриті, тому молоденькі дівчата відправляються "на заробітки" в ОАЕ. У зв'язку з цим, конкуренція зросла в рази.
У коментарі "Вістям" дівчина заявила, що Емірати з недавніх пір вважаються столицею ескорту і проституції для дівчат слов'янської зовнішності. Однак клієнти стали більш вибагливими і для хорошої винагороди потрібно сильно постаратися.
"У Дубаї дуже добре. Але місць для всіх охочих не вистачає, особливо в хороших апартаментах, де година коштує тисячу доларів. Всі ж кинулися після карантину першими літаками залітати. І араби стали вибагливі, багато хто вимагає додаткові послуги. І ті, хто їх більше надає, ті і краще заробляють", – пояснила детальніше Еріка.
Також ескортниця додала, що в цьому бізнесі за останній час з'явилося багато "свіженьких" моделей, які зважилися на цей крок через фінансову кризу.
Нагадаємо, в ОАЕ розгорівся міжнародний секс-скандал через оголену фотосесію дівчат на балконі готелю, серед яких були і українки. Їх вже заарештували, тепер натурницям загрожує великий штраф і ув'язнення до шести місяців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
однією із заарештованих в Дубаї дівчат за відверту зйомку на балконі готелю виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.
Подруга однієї з заарештованих дівчат в Дубаї – Анастасії – заявила, що моделі поїхали групою на вікенд і разом з ними були тільки фотограф і організатор вечірки.
У мережі опублікували особисті фото з Instagram молодих дівчат, які позували оголеними на балконі готелю в Дубаї.