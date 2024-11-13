'Еще так страшно не было'. Николас Карма рассказал, на какой стадии рассмотрения сейчас громкое дело о нападении на него в Полтаве

Николас Карма, автор и ведущий популярного интернет-блога "Сколько стоит ваш look?", рассказал, на каком этапе разбирательства находится сейчас уголовное производство, которое было открыто после громкого инцидента с участием блогера. Как известно, в начале октября он сообщил на своей странице в Instagram, что стал жертвой нападения в Полтаве.

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В разговоре с OBOZ.UA Николас Карма признался, что не следит за ходом дела, а некоторые подробности узнает не от полиции, а из прессы.

Напомним, в начале октября Карма, снимая видео для своего блога, по его словам, подвергся нападению в центре Полтавы от двух мужчин. Позже медиа писали, что один из них – начальник районного ТЦК Полтавы. Мужчины интересовались отношением Кармы к военной службе. Блогер сообщил, что ему угрожали пистолетом.

"Инцидент в Полтаве произошел за два часа до нашего отъезда из города, – вспоминает Николас Карма. – Мы уже должны были ехать на вокзал, но решили еще немного поснимать… Когда просматриваю сейчас видео, вижу, насколько во мне тогда поднялся адреналин из-за огромного стресса, когда к шее приставили пистолет. Я отреагировал, что вроде бы не боюсь, но сейчас понимаю, что это была защитная реакция. Потому что, когда вернулся во Львов, меня накрыло, я осознал, что произошло. Мне было очень плохо. Сразу обратился к своему психотерапевту. И закрылся ото всех. Мне массово звонили по телефону журналисты, хотели взять комментарии. Но я не мог ни с кем общаться. Через два года, сколько веду блог, еще так плохо не было. И признаюсь честно, так страшно".

"Что происходило после этой истории? – продолжает блогер. – Полиция открыла уголовное производство. На каком этапе, как продвигается следствие, я не знаю. Мне звонили из полиции, брали показания. Сказали, что будут заниматься этим вопросом. Время покажет, что там и как. Некоторые подробности узнаю из СМИ. Например, информацию о том, что пистолет, которым угрожали, якобы не настоящий. И я себе: "А, это макет был? Ну окей. Однако знак на моей шее свидетельствует о другом". Однако, как бы там ни было, для меня главное, чтобы больше в нашей стране такого не случалось".

Блогер также поблагодарил всех, кто решил поддержать его в то время: "Я не мог спокойно пройти по площади "Рынок" (центральная площадь во Львове. – Ред.). Ко мне постоянно подходили, обнимали, иногда – без слов. Это было так трогательно, вплоть до слез. Слова поддержки помогли выйти из удрученного состояния. Я понял, что как бы ни кичились люди, находящиеся у власти, есть народ. И когда мы едины, то вместе – сила".

Полное интервью с блогером Николасом Кармой читайте на OBOZ.UA здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, чем приходилось заниматься Николасе Карме до популярности. С 2013 года он пытался пробиться на телевидение, поражая своими танцами, но мгновенного успеха его талант не принес.

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