Появились детали стычки между Николасом Кармой и начальником ТЦК в Полтаве: версии участников разошлись. Видео

В сети разгорелся скандал из-за якобы нападения на блогера Николаса Карму, известного своей рубрикой "Сколько стоит ваш Look". Накануне он сообщил в своем Instagram, что во время съемок в Полтаве от неизвестного мужчины получил угрозы пистолетом. Украинцы узнали лицо второго фигуранта конфликта и заявили, что это начальник районного ТЦК Александр Логвиненко.

Видео дня

Однако, версии конфликта у обеих персон разные. "Суспільному" инцидент прокомментировал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин вместо начальника Александра Логвиненко. Он утверждает, что Николас Карма применял силу к военному.

Версия представителей ТЦК

"Он (Александр Логвиненко. – Ред.) заметил мужчину, который подходил к женщинам и задавал им различные провокационные вопросы. В свою очередь, он также решил подойти и задать два простых вопроса – отношение к ВСУ и к военной службе. При этом он сообщил, что является офицером ВСУ. На видео это все. Затем он отошел. Никакого конфликта со стороны офицера не было. Но блогер подбежал к нему со спины, схватил за плечо и начал конфликтовать откровенно, применяя при этом меры физического воздействия", – заявил представитель.

Он также добавил, что "пистолет", фигурирующий на видео Николаса Кармы, на самом деле не был пистолетом, а лишь "похожим на него предметом". Однако что за вещь была в руках нападающего – не сообщил.

В частности, на ролике заметно, что "оружие" держал не Александр Логвиненко, а другой подбежавший сзади мужчина. Об этом также отметил речник.

"Правоохранители уже проверили этот предмет – это не был боевой пистолет и угрозы жизни и здоровью блогера не было вообще", – отметил Роман Истомин.

Как сообщает источник со ссылкой на спикера Полтавского райуправления полиции Василия Зуба, Николас Карма после этого инцидента к правоохранителям не обращался.

Что интересно, полиция Полтавской области, открывшая по факту конфликта уголовное производство, сообщила, что Николасу Карме все же угрожали пистолетом.

"В ходе проведения первоочередных оперативных и следственных действий сотрудники полиции установили участников конфликта. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Пистолет, похожий на стартовый, изъят и направлен на экспертизу", – говорится в объяснении правоохранительной службы.

Полиция сообщает, что производство было открыто по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, касающейся хулиганства с огнестрельным оружием. Нарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Версия Николаса Кармы

Блогер в Instagram рассказывал, что во время съемок он видел недалеко от себя группу мужчин, которые выкрикивали его имя и материли. По его словам, они хотели хайпануть. Уже после съемки интервью компания якобы подошла к нему с камерами и спросила: "Какое ваше отношение к ВСУ?"

"Вопрос их звучит следующим образом: "Ваше отношение к ВСУ?" Я молчу, они меня дальше снимают, потом снимают моего оператора. Я сказал свою позицию, что я считаю, что каждый должен быть в армии или для армии. В этот момент мой оператор переподключал аппаратуру, потому что она села, и, к сожалению, этих моментов он не снял. Но для того чтобы были определенные доказательства, я решил подойти к ним и поговорить на свою камеру. Когда я подошел к этому человеку, я попросил, чтобы он посмотрел на мою камеру, показал свое лицо, потому что он спрятал его, его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее. Также он приставил пистолет свидетелям, которые там были", – рассказал блогер свою версию происшествия.

Чем закончился этот инцидент – ни Николас Карма, ни Роман Истомин не прокомментировали.

Позже блогер опубликовал в InstaStories заявления людей, якобы ставших очевидцами. Один мужчина утверждал, что не успел снять инцидент, потому что к нему подошел незнакомец с оружием в руках и начал угрожать.

Появился также кусок видео с разговором Николаса Кармы с якобы начальником ТЦК, когда тот спрашивал об "отношении к военной службе". Ролик сначала опубликовала девушка под ником __dance__malyshka__, аккаунт которой частный. В этом микроблоге, как говорит Карма, удивительным образом появилось видео с телефона Александра Логвиненко.

"Очень интересно, откуда у локального микроблогера такое видео, если это с телефона того же мужчины, который после этого убегал от камеры? Не попытка ли это каким-то образом его отбелить, продвигая кусок, где он общается в адекватной тональности. Почему не показали продолжения, когда я достал свою камеру? А теперь задумайтесь, почему когда человек выключил свою камеру, а я включил свою камеру, то он не захотел говорить, закрывал свое лицо и приложил мне пистолет к шее? Также он приставил пистолет очевидцам, которые там были", – рассказал блогер свою версию происшествия.

Ранее OBOZ.UA писал, чем приходилось заниматься Николасе Карме до того, как он стал известен. С 2013 года он пытался пробиться на телевидение, поражая своими танцами, но мгновенного успеха его талант не принес.

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