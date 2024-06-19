ЕС может ввести санкции против Полины Гагариной за концерт в 'Лужниках' к годовщине аннексии Крыма

Российская певица Полина Гагарина, являющаяся частой гостьей на пропагандистских мероприятиях, может попасть в санкционный список ЕС. Европейцы считают, что звезде, которая обогащается, пропагандируя войну, не место в цивилизованном мире.

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Об этом пишет EUobserver, ссылаясь на официальный документ. Необходимость изолировать путинистку объясняют, в частности, ее участием в мероприятиях, посвященных оккупации Россией украинских регионов.

"Она смогла получить значительный доход благодаря своему частому участию в пропагандистских мероприятиях, спонсируемых государством", – отметили в ЕС.

Решение могут объявить на заседании министров иностранных дел 24 июня. Сейчас имя российской исполнительницы внесено в черновой вариант документа, который составили в мае этого года. Пока список подсанкционных персон только увеличивается.

Как пишут журналисты, Гагарина пользуется тем, что имеет близких в Греции и владеет греческим языком.

Напомним, что 18 марта 2022 года, в день так называемого "воссоединения Крыма с Россией", Гагарина выступила на концерте-митинге в "Лужниках". Тем самым артистка поддержала оккупацию полуострова и идеи Кремля по захвату Украины.

После этого Полину Гагарину назвали убийцей и пригласили посетить "с концертом" освобожденную от оккупантов Бучу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Гагариной и Филиппу Киркорову запретили выезжать в Эстонию из-за их позиции, а в Казахстане отменили концерт пропутинской певицы.

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