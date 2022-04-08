Полину Гагарину назвали убийцей и пригласили 'на концерт' в Бучу

Российскую певицу Полину Гагарину назвали убийцей и пригласили посетить "с концертом" освобожденную от оккупантов Бучу. Негативную реакцию у бывших поклонников исполнительницы вызвало ее выступление в "Лужниках" в поддержку оккупации Крыма и войны в Украине.

Злобные комментарии "посыпались" на пропагандистку во время ее прямого эфира в Instagram, сообщили в "Сегодня". Следует добавить, что путинистка обходит молчанием трагедию в соседнем государстве, продолжая жить привычной жизнью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда знаменитость вышла на связь с подписчиками, чтобы пообщаться, разъяренные украинцы "набросились" на нее с обвинениями и предложениями приехать в Украину, чтобы увидеть смерть невинных людей своими глазами.

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Почти все время в эфире всплывали комментарии: "Тварь", "Убийца", а также упреки в поддержке кровавого режима диктатора – президента РФ Владимира Путина.

"Радостные. Крови напились", "Как там жить, с проданной душой?", "Разочаровалась в тебе", – написали подписчики.

Напомним, что 18 марта, в день так называемого "воссоединения Крыма с Россией" Гагарина выступила на концерте-митинге в "Лужниках". Тем самым артистка поддержала оккупацию полуострова и идеи Кремля по захвату Украины.

Учитывая, что мероприятие получило название "Za мир без нацизма", пропагандистка одним своим присутствием показала, что верит в бред Путина и не осуждает зверства российских оккупантов. Кроме того, на ее одежде был фашистский знак "Z".

Стоит добавить, что на концерте Гагарина спела композицию Виктора Цоя под названием "Кукушка", которая является саундтреком к военно-исторической драме 2015 года "Незламна".

Как сообщал OBOZREVATEL, кинокартина была посвящена украинскому снайперу Людмиле Павличенко, поэтому ее исполнение в "Лужниках" стало причиной возмущения и высмеивания в сети.