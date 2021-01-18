Каминская, Огневич и другие звезды, которые стали жертвами навязчивых фанатов

Украинские знаменитости постоянно находятся под пристальным вниманием публики. Некоторые фанаты могут быть чересчур навязчивыми и даже преследовать своих кумиров.

Однако, больше всего не повезло звездам, которые подверглись преследованию неадекватных поклонников. OBOZREVATEL узнал, к каким украинским знаменитостям приставали психически нездоровые и одержимые люди.

Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) пришлось сменить адрес и переехать на новую квартиру, чтобы обезопасить себя от пристального внимания одного поклонника. За Яной в соцсетях охотился незнакомец, который пугал девушку своими письмами. Сначала он рекомендовал Яне книги к прочтению, а после выследил, где живет певица и сфотографировал ее балкон.

"Это нельзя назвать харассментом или физическим преследованием, но все равно очень неприятно", – поделилась она в программе "Зірковий шлях".

Шемаева заблокировала мужчину в соцсети и переехала.

А вот на певицу Злату Огневич неизвестный таксист напал прямо возле ее дома. Артистка рассказала в инстаграм, что мужчина поджидал ее у подъезда. От серьезных неприятностей девушку спасло то, что она была с водителем, который защитил ее.

"Этот человек уже давно преследует меня, мою семью, пишет моей сестре, родным. Он ненормальный, у него шизофрения. Не раз привлекался по разным мелким преступлениям", – сообщила Огневич в одном из интервью, добавив, что мужчина работает в такси.

Ранее солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская стала жертвой незнакомца, который пытался вломиться в ее квартиру.

"Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам, караулит меня и моих детей под домом, и что в его больной голове – только ему одному известно", – рассказывала тогда в социальной сети Слава.

Также она добавила, что мужчина не только угрожал ей в сети, но и следил в машине за ее сыном. По словам певицы, незнакомец уверен, что Леон (имя сына Каминской) – это его ребенок.

Певица целых два года страдала от кибератак поклонника. Человек, называвший себя самым преданным поклонником звезды, не только угрожал ей в сети, но и даже срывал концерты.

По словам артистки, все началось в июле 2018 года. Мужчина хотел обратить на себя внимание, поэтому запускал бот-атаки на соцсети Соловей и делал рассылку ее личных данных. Однажды он даже заблокировал онлайн-продажу билетов на все ее концерты. На сегодняшний день навязчивый фанат находится за решеткой. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Соловей рассказала о "яром поклоннике", из-за которого она долго жила под контролем страха. По словам певицы, мужчина прибегал к "грязным способам", чтобы обратить внимание на себя.