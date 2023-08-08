'Ему 46, а выглядит на 30': звезда 90-х EL Кравчук приятно удивил молодым видом и скромным образом за 130 евро

Популярный в 90-х украинский певец EL Кравчук (настоящее имя – Андрей Остапенко) удивил украинцев своим молодым видом и скромным образом. Артиста "поймали" на улицах Львова, чтобы спросить, какую одежду он покупает.

Видео дня

46-летний исполнитель честно рассказал, что не тратит тысячи долларов на брендовые вещи, но подписчики подчеркнули, что, несмотря на это, он выглядит стильно и молодежно. Видео появилось на Instagram-странице блогера Николаса Кармы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

EL Кравчук для прогулки выбрал оверсайз-рубашку с V-образным вырезом за 30 евро (1200 грн), которую заправил в свободные джинсы с низкой посадкой за 50 евро (2000 грн).

На ногах звезды были белые кроссовки – реплика известного бренда. Артист объяснил, что приобрел обувь за 50 евро на пляже в Испании год назад, куда отправился на благотворительный концерт.

Во время испанских гастролей, как утверждает певец, он собирал деньги на Bayraktar. Отметим, что артист живет и работает в Украине. Своим творчеством он собирает деньги на оружие для украинских защитников.

Подписчики Николаса Кармы даже не сразу узнали известного артиста. Их поразил молодой внешний вид исполнителя и его скромный наряд. Пользователи сети поделились, что привыкли видеть на звездах люксовую одежду от именитых брендов.

"Ему 46, а выглядит на лет 30", "Простой, позитивный, стильно одет не на все деньги мира", "Мамонт украинской эстрады, а выглядит супер", "Как он молодо выглядит", "Певец детства, а такой простой. Без одежды за 10 тысяч евро", "Приятно поражена", – высказались в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменилась звезда 90-х Татьяна Буланова и почему она стала путинисткой. Подробнее о кровавой позиции певицы – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!