Куда пропала звезда 90-х Татьяна Буланова, как выглядит сейчас и что говорит о войне в Украине. Фото

Известная российская певица-путинистка Татьяна Буланова уже давно не выпускала хитов и не давала больших концертов. Вся ее деятельность теперь направлена на поддержку террористической России, войны и романы с мужчинами намного младше ее.

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В инфопространстве она оправдывает свой карьерный провал желанием поберечь здоровье, которое в свое время очень подвело исполнительницу. OBOZREVATEL расскажет, что произошло со звездой, как она выглядит и что говорит о войне в Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Слава к Булановой пришла в начале 90-х годов, после того как она начала выступать в составе группы "Летний сад". Позже артистка давала сольные концерты. В 90-х были популярны "Колыбельная" (1994), "Скажи мне правду, атаман" (1995), "Ясный мой мир" (1996), "Мой милый" (1997) и другие.

Когда песни Булановой стали надоедать слушателям, она попыталась пробиться на ТВ – появлялась ведущей на шоу и пыталась быть актрисой. В то же время Буланова воспитывала детей, женилась и разводилась.

В 2019 году певица загремела в больницу с подозрением на инсульт. Там ее перевели в реанимацию, подлечили, дали руководство ослабить рабочий график и отказаться от плохих привычек.

Через четыре года звезда подтянула физическую форму, но потеряла человечность, совесть и сочувствие. Об этом свидетельствуют ее циничные заявления в поддержку войны в Украине.

На восьмой месяц полномасштабного вторжения после долгого молчания Буланова продалась Кремлю и выступила перед ранеными оккупантами в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Пение перед убийцами и насильниками украинских детей и взрослых она назвала своей "гражданской обязанностью".

Пропагандистам певица рассказывала, что гордится и обожает свое государство, устроившее геноцид. Кроме того, Буланова решила нажиться на нагретом месте своих коллег-артистов, осудивших вторжение.

Она заявила, что песни так называемых "иноагентов" следует прекратить продвигать, а самих сознательных артистов "изолировать" от России. Впрочем, ее треки это не сделало популярнее.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский писатель Дмитрий Глуховский, с 2014 года активно осуждающий путинский режим и российскую агрессию, был заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима. Ему предъявили обвинение в "распространении фейков о российской армии".

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