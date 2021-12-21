Эммануэлю Макрону – 44! В чем секрет любви президента Франции с учительницей, старше его на 24 года

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 декабря отмечает день рождения. Ему исполнилось 44 года. Роман политика с 68-летней Брижит Макрон не дает покоя миллионам во всем мире.

Между ними 25 лет разницы, дети первой леди – ровесники президента. Дочь Брижит – Лоуренс, училась с Макроном в одном классе, а мать Эммануэля всего на три года старше своей невестки. Однако страстную любовь не остановили многочисленные осуждения общества.

OBOZREVATEL рассказывает о феномене любви Макронов.

Макрон покорил смекалкой

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Учительница языка и литературы Брижит Озьер работала в Иезуитской школе в Амьене, где учился будущий президент. Там и началась их история любви. Макрон никогда не интересовался девушками своего возраста. Эммануэль записался в театральный класс к Брижит: вместе они создавали пьесы и оттачивали актерское мастерство. Первым общим выступлением было представление "Искусство комедии", к которому учащиеся с преподавателями готовились несколько месяцев.

Озьер уже тогда выделила Эммануэля среди его товарищей: он не был похожим на других тинейджеров. Об этом пишет Анн Фульда в книге "Эммануэль Макрон: Идеальный парень". К моменту знакомства Макрону было 15 лет, а Брижит почти 40.

Мудрый не по годам

Первая искра вспыхнула на спектакле. Несколько месяцев пара скрывала общение от окружающих. Будущий президент вспоминал, что им всегда было о чем поговорить. "Мы будто были знакомы всю жизнь", – рассказывал Макрон для Daily Mail. Брижит казалось, что Эммануэль намного старше своего возраста, ведь он был мудрым не по годам: "Он был мужчиной, который знает все".

Наперекор всему миру

Слухи по школе быстро распространились, поскольку они вместе ходили домой, а влюбленная преподавательница увлеченно читала ученикам стихи, написанные Макроном. Отец Жан Мишель Макрон попросил Брижит оставить сына в покое, пока ему не исполнится 18 лет. Автор "Эммануэль Макрон: Идеальный парень" пишет, что его родители даже обращались в полицию.

Мать больше всего переживала, что у нее не будет внуков. Поэтому они решили отправить Макрона на учебу в Париж. Но парочке это не помешало: Эммануэль ездил в родной город и говорил, что встречается с друзьями.

Макрон подарил приключения Брижит

До знакомства с Макроном Брижит была замужем и родила троих детей. Французская журналистка Сильви Боммель проводила расследование и оказалось, что первый муж Брижит был настолько в шоке от разрыва, что даже не пришел на похороны своей матери, потому что боялся, что приедет его бывшая.

Первая леди предпочла не семью, а приключения. В 2007 году Макроны обручились. Журналу Elle она рассказала, что рядом с Эммануэлем ей всегда интересно, что же будет дальше. "Я не сомневалась в нем. Я знала, насколько он готов и какой решительный. От этих качеств у меня кружилась голова", – поделилась жена Макрона.

Учительница осчастливила будущего президента

Супруги Макронов никогда не скрывают чувств на публике. Эммануэль неоднократно говорил, что Брижит – нить, которая привязывает его к реальной жизни. Гаэль Чакалов написал, что президент через каждые полтора часа звонит по телефону жене и советуется с ней. Она является для него настоящей подругой.

"У них общий график. Они поминутно знают, что делает партнер", – пишет журналист. Хотя у пары нет детей, они счастливы и влюблены даже после 15 лет брака. Брижит поддерживает мужа, активно участвует в политической жизни Франции, к тому же невероятно красиво выглядит. Первая леди обожает нарушать правила, надевает мини-юбки и носит странные принты, однако ее неординарному стилю завидуют миллионы женщин во всем мире.

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