Мини не по протоколу и не только: разобрали стиль первой леди Франции Брижит Макрон

Французские СМИ к стилю своей первой леди Брижит Макрон удивительно лояльны. Обеих подружек предыдущего президента Франсуа Олланда – Валери Триерввейдер и Жюли Гайе – пресса критиковала куда чаще. Возможно, причина в том что, по слухам, опекает первую леди концерн LVMH и лично Дельфин Арно. Или, что более вероятно, дело в том что политика Эманюэля Макрона французам значительно ближе. Потому что к стилю Брижит Макрон есть несколько серьезных вопросов.

OBOZREVATEL разобрал стиль первой леди Франции и почему он вызывает много вопросов.

Дословно переводится как "властное плечо", но на самом деле означает женскую одежду с подплечниками. Десятилетями (начиная с либеральных 40-х) power shoulder в женском гардеробе является символом прав и возможностей, пережив свой расцвет в 80-х. Лишь одна Брижит Макрон знает, что и кому она пытается доказать, но увидеть ее без подплечников, порой огромных, практически невозможно. При этом самой мадам power shoulder совсем не идут, скорее наоборот, подчеркивает широту плечевого пояса и почти полное отсутствие шеи.

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Тем не менее в ее образах часто можно встретить вместе с подплечниками такие элементы, как погоны и эполеты, а также чокеры, воротники-стойки, шарфы и снуды. Все это добавляет еще больше объема ее верхней части, при этом не украшая фигуру. Между тем рукав-реглан и V-образный вырез или вырез-лодочка могли бы легко скрыть ее недостатки. Конечно, можно было бы подумать, что мадам не хочет открывать уже не вполне свежее декольте. С другой стороны, в случае с коленками она не проявляет и тени стеснения.

Если мадам Макрон появляется на публике не в брюках, то на ней обязательно будет мини, если только дресс-код не black tie. Вероятно, протокол со временем претерпел серьезные изменения (тут лучше знают специалисты по этому самому протоколу) и открывать колени на официальных мероприятиях стало делом обычным.

Все течет, все меняется. Но впечатление такое, что у мадам Макрон стоит задача: ее юбка должна быть всенепременно короче юбки любой другой официальной персоны, с которой первая леди Франции появится вместе в кадре. И как бы не было в тренде сегодня порицать за эйджизм, невозможно смолчать: увядающие коленки мадам, которая приближается к своему 70-летию, привлекают к себе внимание. И даже если ноги – самая привлекательная часть тела Брижит Макрон, подчеркнуть ее можно было бы с помощью узких брюк, не вызывая недоумение.

Внедренный еще в середине 50-х Кристианом Диором, А-образный силуэт широко стал популярнен в начале 60-х благодаря Жаклин Кеннеди. Ее личный "секретарь по вопросам моды" дизайнер Олег Кассини специально для церемонии инаугурации пошил трапецевидное платье-пальто, отлично скрывавшее тот факт, что новая первая леди родила ребенка чуть менее чем за два месяца до этого. А-силуэт позже стал визитной карточкой Джекки О, а она, как известно, была важнейшим инфлюэнсером своего времени.

Позаимствовав из гардероба миссис Кеннеди трапециевидный силуэт, мадам Макрон эксплуатирует его во всех возможных вариантах. У трапеции с завышенной как правило линией талии и неизменной высотой горловины меняется цвет, длина рукава и редко, очень редко меняется длина самого платья. Иногда появляются детали, как то пуговицы, пояса, декоративная отделка. И, конечно же, подплечники, куда же без них.

Порой бывают и другие платья, но они плохие, очень плохие. Особенно платья в стиле юной девушки на этой давно уже бабушке (и это не фигуральное выражение). Девичьи фасоны на любой, даже самой стройной бабушке, смотрятся нелепо. Так выглядит и Брижит.

Возможно, ее стилист Матье Бартела Колен очень талантлив, но спорить с женщиной в power shoulder у него не получается. Возможно, у Брижит Макрон есть огромный выбор из всего ассортимента брендов концерна LVMH, тем не менее выбор ее часто скорее спорный. Например, платье очень известного бренда, которое было на ней во время последнего визита украинской делегации.

Логотипы такого размера (примерно в половину всей первой леди Франции) носили новые русские в далеких девяностых, а темнокожие рэпперы продолжают носить и по сей день. И те, и другие как бы показывали всему миру: я могу себе это позволить. Брижит Макрон же показывает своими нарядами лишь то, что родиться во Франции не означает по умолчанию родиться с хорошим вкусом.