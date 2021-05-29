Не только Макрон и Джонсон: знаменитые пары с огромной разницей в возрасте. Фото

Настоящей любви ничто не может воспрепятствовать: ни возраст, ни социальный статус, ни рост и даже не деньги. Так, нас удивляют пары, в которых разница в возрасте составляет больше десяти лет, ведь непонятно, что они могли найти общего в друг друге.

Но вопреки стереотипам и общественному осуждению, они счастливы в браке. OBOZREVATEL собрал самые знаменитые пары в мире с разницей в возрасте от 16 до 34 лет, которые создали крепкие браки.

Тина Тернер и Эрвин Бах: разница в возрасте 16 лет

В 74 года королева рок-н-ролла вышла замуж в третий раз. Ее избраннику на тот момент было 58 лет, всего на два года младше ее сына. Но разница в возрасте не стала препятствием для их любви. Сейчас Тине Тернер уже 81 год, а Эрвину – 65. В интервью, они признались, что если и возникали разногласия в их паре, то не из-за возраста, а из-за разности менталитетов. Так, Тернер – американка, а Бах – немец.

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Робин Райт и Климент Жиро: разница в возрасте 21 год

Звезда сериала "Карточный домик" и менеджер по связям с VIP-клиентами модного дома Saint Laurent поженились в 2018 году. Пока они не сыграли свадьбу, никто, даже самые близкие друзья, не верил, что у Робин и Климента все серьезно.

Райт еще долго оправлялась после токсичных отношений с Шоном Пенном, вернулась к актерской карьере и привела себя в порядок. При этом, когда она стала встречаться с Жиро, то решила не афишировать отношения и даже устроила тайную церемонию бракосочетания, на которой присутствовали только самые близкие.

Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон: разница в возрасте: 23 года

Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон познакомилась с актером Аароном Джонсоном, когда ей было 42 года, а ему всего 19. Сэм выбрала Аарона для роли Джона Леннона в своем документальном фильме. Сам парень еще не знал, что встретил свою любовь. В серьезность их отношений не верила и пресса.

Но несмотря на все предрассудки, в 2009 году Аарон и Сэм поженились, а в доказательство серьезности своих намерений Аарон взял двойную фамилию – Тэйлор-Джонсон. Через год после свадьбы у Сэм и Аарона родилась дочка Уайльда, еще через два года – девочка Роми. Сейчас ему 30, а супруге – 54 года. На вопросы, которые им задают постоянно о разнице в возрасте, они лишь пожимают плечами и говорят, что счастливы.

Эммануэль и Брижит Макрон: разница в возрасте 24 года

Будущий президент влюбился в свою 40-летнюю учительницу французского языка и литературы Брижит Тронье, когда ему было всего 15 лет. После школьной театральной постановки "Комедия языка" он рискнул поцеловать ее, и этот шаг изменил судьбу юноши.

Родители Эммануэля пробовали помешать роману и отправила сына доучиваться в Париж. Но Эммануэль и Брижит даже на расстоянии поддерживали теплые отношения, а когда будущему президенту Франции исполнилось 18 лет, учительница перебралась к нему в столицу.

Их свадьба состоялась в 2007-м, а через десять лет Эммануэль Макрон стал президентом. Тогда и начали их публично высмеивать и обсуждать, считая, что с такой разницей в возрасте не может быть нормальных отношений.

Вуди Аллен и Сун-И Превин: разница в возрасте 35 лет

В этой истории завораживает не столько разница в возрасте, сколько пикантная подоплека. Сун-И Превин является приемной дочерью жены Вуди Аллена Мии Фэрроу. Когда Аленн женился на Фэрроу, она уже была с ребенком, которому режиссер заменил отца. Он воспитывал ее 12 лет, а после женился.

Громкий скандал, который разразился, когда общественность узнала об отношениях Вуди с юной кореянкой, не смогли помешать счастью влюбленных. Они спокойно дождались, пока страсти улягутся, тихо поженились и удочерили двух малышек. Отметим, что Вуди Аллен и Сун-и Превен в браке уже 24 года.

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