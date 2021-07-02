Как выглядели Меркель, Макрон, Байден и другие в детстве. Фото

У многих людей складывается впечатление, что политики всю жизнь были такими мудрыми, серьезными и сдержанными. В юном возрасте они баловались как все дети, не хотели учиться в школе и не слушали родителей.

Ангела Меркель на школьном выпускном так перепила, что почти ничего не помнит, а Джо Байден был президентом класса и страдал от буллинга. OBOZREVATEL собрал архивные детские фото мировых лидеров.

Канцлер Германии Ангела Меркель выросла в семье пастора, но подростковый возраст у нее был очень сложный. Политик упоминает, что в студенческие годы курила несколько пачек сигарет в день и часто посещала ночные дискотеки с подругами.

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Президент Франции Эммануэль Макрон вырос в католической семье, его воспитанием занималась бабушка. Учителя неоднократно отмечали, что парень был очень умным не по годам. Подростковый возраст Макрон провел в библиотеках и был прилежным учеником.

Несмотря на эпатажность современного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в детстве он был хорошим учеником и получил королевскую стипендию для обучения в престижном колледже Итона. Джонсон любил английский язык, а также изучал литературу.

Американский президент Джо Байден в школе страдал от буллинга со стороны сверстников, потому что он сильно заикался. Будущий лидер США занимался футболом.

Канадский лидер Джастин Трюдо в детстве занимался спортом и хорошо учился в школе. Парень интересовался политикой, потому что отец долгое время был премьер-министром.

Папа Франциск родился в Аргентине, но походит из итальянской семьи. Папа Франциск в 21 год поступил в семинарию и является воспитанником украинского священника Степана Чмиля.

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