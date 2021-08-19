Эллерт высказался об отношениях с Мишиной: вот и наобщались

Победитель реалити-шоу "Холостячка", сценарист "95 квартала" и комик Александр Эллерт прокомментировал отношения с актрисой Ксенией Мишиной. На вопрос пользователей о том, вместе ли они, мужчина ответил "вот и наобщались".

Соответствующее заявление Эллерт сделал на своей странице в Instagram. Он предложил подписчикам позадавать ему вопросы, и больше всего людей интересовали отношения сценариста с Мишиной (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Еще есть предложеньице с вами сегодня поболтать", – сказал комик.

"Шо с Ксю? Вы вместе?" – поинтересовались юзеры.

"Вот и наобщались мы с вами, получается", – заявил Эллерт и рассмеялся после этих слов.

Видео дня

Ранее Александр озадачил поклонников новым видео. Он опубликовал ролик, в котором поздравил Ксению с годовщиной.

"С годовщиной, любимая!" – говорилось в подписи к ролику.

Пользователи были крайне удивлены, ведь пара заявляла, что расстается. В середине июля этого года Мишина выложила пост, в котором заявила, что расстается с Александром. Причину разрыва отношений она уточнять не стала. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – говорилось в публикации звезды.

Позднее Александр Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной о расставании, опубликовав на странице в Instagram скриншот с Википедии. Артист показал страницу с разъяснением слова "драма".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Александра Эллерта Элина прокомментировала отношения ее отца с Ксенией Мишиной. На просьбу подписчиков помирить пару после расставания девушка ответила, что она в этой ситуации ничего не решает.