Дочь Эллерта неожиданно высказалась о расставании отца с Мишиной

Дочь сценариста"95 квартала" и комика Александра Эллерта Элина прокомментировала отношения ее отца с актрисой Ксенией Мишиной. На просьбу подписчиков помирить пару после расставания девушка ответила, что она в этой ситуации ничего не решает.

Соответствующее заявление Элина сделала в Instagram-stories своего папы, когда они отправились в зоопарк на совместную прогулку. Эллерт объяснил, что решил устроить для дочери блиц-опрос и предложил пользователям позадавать девочке вопросы. Один из них касался отношений Мишиной и Эллерта (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Эля, помири папу и Ксюшу!" – написали юзеры.

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"Смешно. Смешно, очень смешно! Я в этом ничего не решаю. Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо", – высказалась по этому поводу девушка.

Напомним, в середине июля этого года Мишина выложила пост, в котором заявила, что расстается с Александром. Причину разрыва отношений она уточнять не стала. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – говорилось в публикации звезды.

Позднее Александр Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной о расставании, опубликовав на странице в Instagram скриншот с Википедии. Артист показал страницу с разъяснением слова "драма".

Также OBOZREVATEL писал о том, что Мишина после расставания с Эллертом заговорила об одиночестве. Она назвала его "не таким страшным монстром", каким представляла ранее. Актриса отметила, что именно в одиночестве рождается творчество, именно в одиночестве человек познает сам себя и открывается с новой стороны.