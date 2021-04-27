Елизавета II отойдет от королевских обязанностей: что известно

Елизавета II, которой недавно исполнилось 95 лет, вскоре отойдет от королевских обязанностей в связи со смертью своего мужа, принца Филиппа.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на бывшего королевского корреспондента Питера Ханта. По словам инсайдеров, ожидается, что дети британского монарха начнут брать на себя повышенные обязанности внутри "фирмы".

"По сути, королева изящно исчезнет", – заявил Хант.

Отмечается, что принц Чарльз, взял на себя полномочия своего отца и уже начал выполнять часть дел Елизаветы. Объявлено, что он займет место рядом с королевой на открытии сессии Парламента, которая состоится уже 11 мая.

Ранее также стало известно, что Чарльз планирует сократить семью монархов, когда станет королем, в целях экономии денег. Скорее всего, он начнет с сына, принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Напомним, что 72-летний принц Уэльский, как старший ребенок королевы Великобритании, занимает первое место в очереди на британский престол. Именно он должен стать королем после смерти Елизаветы II.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королева Великобритании Елизавета II в скором времени может покинуть Букингемский дворец. Такое решение объясняется тем, что после смерти своего супруга она намерена перебраться в Виндзорский замок.