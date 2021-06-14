Елизавета II назвала причины отказа от престола

Королева Великобритании Елизавета II cо своей кузиной Маргарет Роудс обсудила причины, по которым она могла бы отказаться от престола. В письме родственнице монарх заявила, что оставит королевские обязанности только в случае инсульта или болезни Альцгеймера.

Об этом рассказал биограф Мэтью Деннисон (Matthew Dennison), сообщает издание Daily Star. Эксперт также уточнил, что есть огромная вероятность того, что Ее Величество будет исполнять свои полномочия на протяжении всей жизни (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Другие королевские эксперты придерживаются такого же мнения. Ранее историк Хьюго Викерс отметил, что у Елизаветы II отличное здоровье, поэтому она имеет все шансы оставаться на британском престоле как можно дольше.

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Напомним, что Елизавета была третьей в очереди на королевский трон, после дяди Эдуарда VIII и отца Георга VI. Однако король Эдуард отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон. Тогда принцесса оказалась первой в очереди за папой. Когда он умер, Елизавета официально стала королевой в возрасте 27 лет. Коронация состоялась 2 июня 1953, такое событие впервые транслировали по телевизору.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в 2022 году королева Великобритании отметит 70-летие со дня своего вступления на британский престол, на который она взошла 6 февраля 1952 года. Так, праздник состоится со 2 по 5 июня.