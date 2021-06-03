Стало известно, как Елизавета II отметит платиновый юбилей в 2022 году

В 2022 году королева Великобритании Елизавета II отметит 70-летие со дня своего вступления на британский престол, на который она взошла 6 февраля 1952 года. Так, праздник состоится со 2 по 5 июня.

Кроме того, в эти дни ожидается множество интересных мероприятий. Об этом сообщили в Букингемском дворце на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, в честь платинового юбилея королевы состоится военный парад с церемонией выноса знамени Trooping the Colour, зажжение огней на маяках и благодарственный молебен в соборе Святого Павла в Лондоне.

Также пройдет концерт живой музыки Платиновая вечеринка во Дворце, большой юбилейный обед и театрализованное представление Платиновый юбилей.

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Напомним, Елизавета II возглавляет престол уже 68 лет, она считается самой могущественной монархиней в истории Великобритании. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года – это было одно из самых масштабных событий XX века.

Елизавета II – царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, герцог Кентский принц Эдвард сопроводит королеву Великобритании Елизавету II на традиционном параде в Лондоне в честь дня рождения монарха вместо ее покойного супруга принца Филиппа. Мероприятие состоится 12 июня.