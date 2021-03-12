Елизавета II и принц Чарльз поддержали слова Уильяма о "нерасисткой семье"

Королева Великобритании Елизавета II и принц Уэльский Чарльз поддержали слова принца Уильяма об их "нерасисткой семье".

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец. Так, герцог Кембриджский опроверг обвинения, которые прозвучали в интервью Меган Маркл и принца Гарри в сторону королевской семьи. Представители Уильяма заявили, что он хорошо ответил на вопрос журналистов, "учитывая эмоции и чудовищность ситуации".

К слову, первоначально помощники и секретари принца Уильяма настаивали, чтобы он и его супруга Кейт Миддлтон игнорировали любые вопросы об интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Они заявляли, что это якобы "неуместно" делать во время поездки герцога в одну из школ Лондона. Однако в Букингемском дворце и Кларенс-Хаусе (резиденциях королевы Елизаветы II и принца Чарльза) эту идею, наоборот, поддержали.

При этом источники уверены, что вопросы журналиста не были заранее подготовлены и утверждены, все произошло спонтанно. Но "принц Уильям был готов к ним и поэтому ответил на них очень четко и без паузы".

Напомним:

в интервью Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.

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